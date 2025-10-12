El Dreamland Gran Canaria hace autocrítica: «Tenemos que tener más concentración»

El combinado claretiano no conoce la victoria en la competición doméstica tras caer ante el Real Madrid y el Unicaja, este último tras una segunda parte desastrosa en el Gran Canaria Arena

Los jugadores del Dreamland Gran Canaria aplauden a los más de 7.000 espectadores que presenciaron el partido ante el Unicaja.

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 12 de octubre 2025, 23:14 Comenta Compartir

Un golpe a la moral. El Dreamland Gran Canaria firmó una gran primera parte contra el Unicaja el pasado sábado (41-27) y todo parecía que la mala racha del bloque de Ibon Navarro en la isla continuaría, pero el cuadro de Jaka Lakovic realizó una segunda parte para olvidar (31-54) y terminó cayendo por 72-81, cosechando la segunda derrota en la fase regular de la Liga Endesa tras caer ante el Real Madrid en el estreno también.

En este sentido, el escolta colombiano del combinado claretiano, Braian Angola cree que «hubo momentos en los que hicimos las cosas bien. Al final, no jugamos los 40 minutos con el trabajo que debíamos hacer, entrando en el tercer cuarto nos relajamos un poco. El Unicaja es un gran equipo, que ha ganado dos Champions. Contra estos equipos debes estar concentrado los 40 minutos, si no ocurren estos resultados».

«Tenemos que tener más concentración. Fallar doce tiros libres un equipo como nosotros… Somos jugadores que tenemos un recorrido en Europa, sabemos lo importante que son los tiros libres en partidos como este. Debemos estar más concentrados y hacer nuestro trabajo», valoró.

Angola ahondó en que «el Unicaja lleva junto cuatro o cinco años y juegan un gran baloncesto. Llegamos un poco relajados al tercer cuarto y nos metieron 34 puntos, cuando hasta el descanso no llevaban ni 30. Cuando te hacen un parcial así, es difícil recuperarles el ritmo. Tenemos que ver lo que hicimos mal y mejorar para el siguiente partido».

Por su parte, el pívot norteamericano Mike Tobey dijo que «hemos jugado 20 minutos muy bien y 20 muy mal. Tenemos que estar los 40 minutos, especialmente en la Liga Endesa y contra equipos como el Unicaja, muy concentrados. Hemos perdido la concentración y hemos fallado tiros libre. En la segunda parte nos han metido 54 puntos y no podemos jugar solo medio partido. En la primera parte hemos demostrado el equipo que podemos ser, pero debemos aprender que tenemos que jugar los cuarenta minutos si queremos ganar».

«Faltó concentración y agresividad en la segunda parte. Teníamos que saber que ellos iban a salir del vestuario agresivos y que iban a ir por el partido. Creo que no estuvimos concentrados y preparados para luchar, así cuesta mucho», analizó Tobey.