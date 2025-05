El Dreamland conocerá su destino este viernes: Valencia Basket o Laguna Tenerife

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 26 de mayo 2025, 18:26 | Actualizado 19:18h. Comenta Compartir

Tras el gran triunfo cosechado ante el Rio Breogán (74-82), el Dreamland Gran Canaria ya prepara la última semana de Liga Endesa en su fase regular. Los pupilos de Jaka Lakovic terminarán la campaña recibiendo al UCAM Murcia, este viernes a las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena. Un equipo, el murciano, que se encuentra en zona de nadie y ya pensando más en las vacaciones que en otra cosa.

Ocupando la séptima plaza, el combinado claretiano tendrá que doblegar al UCAM Murcia y esperar que el Joventut no haga los deberes para acabar el curso sextos. Pero el Dreamland debe aferrarse a una opción que no es menos importante. Los grancanarios podrían escalar una posición si fuesen capaces de remontar los 32 puntos que llevan de desventaja con respecto al equipo catalán. Tarea complicada pero no imposible.

Por su parte, la Laguna Tenerife y el Valencia Basket pugnarán por la segunda plaza. El cuadro tinerfeño depende de sí mismo para mantener su sitio. Solo tienen que ganar a BAXI Manresa. Mientras, el conjunto taronja deberá ganar al Rio Breogán y esperar a que el duelo de los insulares acabe con victoria manresana. Si ambos cuadros hacen los deberes, el equipo dirigido por Pedro Martínez se quedaría con el tercer puesto.

Los abonados podrán ver el Playoff por solo cinco euros

El Dreamland Gran Canaria disputará por quinto año consecutivo, y por vigésimoprimera vez en su historia, el Playoff por el título de la Liga Endesa. Los amarillos conocerán a su rival tras la disputa de la última jornada de fase regular, siendo Valencia Basket y La Laguna Tenerife las dos posibles opciones.

El duelo que los amarillos disputen en casa en la eliminatoria de cuartos de final se jugará el miércoles 4 a las 20:15 horas. Este partido no entra en el abono, pero el club dispondrá un precio simbólico y en plazo preferencial de entradas por parte de los abonados, con un coste de cinco euros. La venta arrancará este martes y estará activa hasta el domingo. Los no abonados podrán adquirirlas desde el lunes 2 de junio.