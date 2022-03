Fisac: «Si estamos todos somos un equipo muy competitivo y que juega muy buen baloncesto»

Porfi Fisac, entrenador jefe del Gran Canaria, vuelve a contar con toda su plantilla para encarar el importante partido de este sábado (19.45 horas) ante Unicaja. El preparador segoviano aseveró estar «absolutamente feliz por tenerlos a todos bien» para recibir a un rival andaluz que no le pondrá las cosas fáciles.

«Unicaja ha metido tres jugadores nuevos; Mooney le ha dado otra cobertura distinta, luego han metido dentro dos jugadores muy importantes como Kravic y Oliver que les da una consistencia diferente a nivel físico, y eso lo suele explotar bastante bien. Ahora mismo son un equipo defensivamente muy aguerrido y que encime le gusta correr a cambio abierto más que antes», analizó el técnico de los amarillos.

Para poder sacar la victoria, añadió Fisac que su equipo debe «ser muy sólidos en el trabajo de las zonas, en el trabajo del rebote, porque ellos ahora mismo están jugando con gente más grande y más potente físicamente, y hay que reconocer que atacan muy bien esa parcela del rebote. Y después, al final hay un tema en el porcentaje en el que todos jugamos, y en el que el grupo tiene que estar muy acertado para ganar a un equipo importante como es Unicaja, que viene de ganar fácil en Champions y de jugar bien, y está en ese momento que quieren crecer como sea porque entramos en un tramo de temporada donde todo el mundo sabe porqué lucha, cuál es el objetivo que tiene o cuál es el objetivo que esta liga nos ha marcado. El grado de acierto que hay que tener es alto y bajar el suyo es fundamental».

Valora además el profesional de los claretianos poder contar con una rotación de 13 jugadores. «Estoy contento de la llegada de Olek porque me obliga que todos los días tenga que escoger uno de los interiores para dejar fuera, y esto de por sí está creando una competitividad importante. Aquí no es una cuestión de que quién me cae mejor o me gusta más, sino de quién está mejor a nivel físico y mental. Yo lo único que pido es salud en los jugadores, que no hayan lesionados y tener a todo el grupo, porque siendo así creo que este equipo puede jugar muy bien al baloncesto y ser muy competitivo. Si no hay ningún percance para mí es el primer punto de estar cerca de la victoria», aseveró.