Fisac: «El Príncipe Felipe ahora mismo es un fortín, un equipo muy difícil de batir en su casa»

Porfi Fisac, entrenador jefe del CB Gran Canaria, tiene claro que no le aguarda un partido fácil en el Príncipe Felipe, allí donde guarda un gran recuerdo por su pasado brillante y se le respeta por los números que dejó antes de venirse a Gran Canaria.

Precisamente esta semana ha valorado sobremanera todo aquella imborrable huella que dejó en tierras mañas con los medios locales, aspecto que según su parecer se ha malinterpetrado, lo que quiso dejar clato antes de analizar el enfrentamiento del domingo (19.00 horas) ante el Casademont Zaragoza. «No me he encontrado bien los últimos días», comenzó. «Creo que se ha sacado bastante de contexto mis alabanzas hacia el Zaragoza, mi forma de expresarme por la gratitud que he sentido hacia el club donde he trabajado dos años, donde ha existido una filosofía que me ha encantado, y donde me he sentido muy a gusto intentando valorar esos jugadores que desde la cantera llegan arriba, como Alocén, Pradilla, Javi García… Por ese motivo expresé todo lo que llevo expresando siempre que me enfrento al Zaragoza. Es un club al que admiro, aprecio y, sobre todo, quiero, y claro que estoy convencido de que algún día podré voler. De ahí a la malinterpretación de que ya tengo un acuerdo con ellos, sobre todo por el grandísimo entrenador que tienen -en referencia a Jaume Ponsarnau-, uno de los mejores que hay ahora mismo en España y del que estoy convencido estará muchos años», añadió.

Para aclarar más la situación, expresó el técnico segoviano que «tomé la decisión de venir a Gran Canaria porque es un club muy parecido en cuando a esa filosofía de gente de la casa, o donde yo quiero plantar ese concepto y filosofía. Para mí los objetivos no son tan normales como el hecho de conseguir un puesto u otro, que también, sino marcar o tener la posibilidad de ayudar a jugadores, como intento hacer en los dos años que llevo aquí, y ojalá tenga la posibilidad de seguir con este proyecto muchos años. Esto significará que lo estoy haciendo bien y que la gente está a contenta conmigo. Me gusta el halo positivo que existen en las cosas, pero no me siento cómodo ni me gusta cuando se malinterpretan las cosas de las que no soy absolutamente para nada partícipe».

«Estoy muy a gusto aquí, no he hablado absolutamente nada con nadie, no me quiero vender a nadie, y el día que me tenga que marchar de aquí me marcharé. Espero que eso sea dentro de años», valoró Fisac además de añadir, para rematar el asunto que «al cien por cien quiero seguir aquí. Pero está claro que no está en mi mano. Yo sigo insistiendo en que este club hay que intentar todos más unidos, ir todos por el mismo camino. Hay cosas que las estamos haciendo muy bien y otras que, de alguna manera, debemos que mejorar. Yo voy a trabajar para alcanzar mis objetivos, que son que Khalifa esté al máximo nivel, ahora recuperamos a Olek y a ver cómo lo podemos meter dentro del grupo, y que el grupo sea muy competitivo y que cada día la gente esté más orgullosa de él, que el grupo cada día gane más partidos, cada vez esté más arriba… Y que encima de la mesa dentro de tres o seis meses me ofrezcan renovar. Claro que mi deseo es seguir en este club».

Aclarado, al menos por su parte, el asunto de su pasado en Zaragoza, precisamente por ese pasado en tierras mañas sabe muy bien Fisac que no le aguarda un partido fácil este domingo, donde lo recibe un equipo que lleva seis de sus ocho triunfos en su feudo. «Históricamente, los últimos años, existe una afición muy fiel en Zaragoza, siempre hay 9.000 en su grada, da igual con quién juegues. Es una afición además exigente, te exige que siempre estés a buen nivel porque siempre aprieta», analizó.

«Reconozco que ahora mismo es un fortín, es un equipo muy difícil de batir. Primero por los distintos ajustes. Ellos han sufrido mucho el tema de lesiones y del covid, han ido ajustando un poco la plantilla con cambios y modificaciones. Ahora mismo tienen una línea exterior, en el uno y en el dos, de veteranos, con Cook y San Miguel. Los cuales llevan siempre un buen ritmo de partido. Mobley, en la posición de dos es muy anotador; Waczynski está jugando a grandísimo nivel; qué voy a contar de jugadores como Yusta, que conocemos e incluso de alguna manera ha sido un jugador que nos ha gustado para poder tener cerca de nosotros; luego, interiormente, jugadores a los que aprecio y en su momento he tenido la oportunidad de entrenarlos y dar un paso adelante, como es el caso de Hlinason, que venía de no jugar en Valencia ni en Obradoiro… Tienen piezas también muy importantes en el puesto de interior con Thomson. Hay una buena combinación de experiencia y eso, con el entorno de jugar en casa, te da un grado más», añadió.

En un mes tan exigente para el futuro próximo del equipo, Fisac afirmó que «para nosotros es un partido muy importante pero para ellos también. En ambos sentidos estamos en esa etapa de qué queremos ser, a dónde queremos ir y qué queremos hacer. Es vital, cuando entramos en un mes como este donde tenemos 12 partidos, empezar a ser competitivos desde el primer día y esperemos, sobre todo, que la salud de nuestros jugadores, este mes no tenga ningún percance».