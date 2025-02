Diego Morales, de La Gomera a cumplir su sueño en Gran Canaria

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de febrero 2025, 18:33 Comenta Compartir

Diego Morales (San Sebastián de La Gomera, 33 años), un enamorado del deporte y concretamente del baloncesto, es el encargado de la producción en la pista del Centro Insular de Deportes durante la Minicopa Endesa. Cuestionado por su función durante el evento que se celebra en Gran Canaria, dijo: «Llevo a cabo todos los requerimientos de cada uno de los departamentos (comunicación, marketing o audiovisuales), mi misión es que encajen todas las piezas en el puzzle para que todo salga lo mejor posible durante la Minicopa Endesa«.

«Llevo la producción del evento, me pongo en contacto con las empresas patrocinadoras también, para que cuando lleguen los protagonistas esté todo correcto sobre el parquét y tengan una buena y bonita experiencia». Con respecto a la actividad del gomero en la ACB, expuso Morales: «Llevo cinco años en la ACB. desde enero de 2020: Trabajaba en la Copa Davis de tenis hasta que entré en la ACB».

Un gomero por bandera: «Cuando alguien me pregunta de dónde soy, respondo con orgullo que soy de La Gomera, aunque haya estado estudiando 10 años en Madrid». En la capital de España pudo realizar la carrera de publicidad y relaciones públicas en la Universidad Complutense y luego el máster en marketing deportivo. Pero, según Morales, «tuve suerte porque al final me he quedado trabajando en lo que me gusta:el deporte».

«Es un orgullo representar a mi isla. A todo el mundo le hablo bien de La Gomera. Antonio Martín, presidente de la ACB, es un enamorado del queso y siempre que puedo le llevo almogrote típico de allí. Realmente me siento afortunado de pertenecer a esta asociación, institución que representa a todos los basketlovers.

Cuestionado por lo que unió el tenis al baloncesto, explicó: «Al final es deporte. Mi forma de ser también ayudó mucho, porque a mí no me gusta estar sentado, no paro quieto. Siempre he sido hiperactivo y me ha gustado estar en contacto con la gente. A menudo dialogaba con profesionales del sector, vieron cómo trabajaba y está claro que si te lo curras puedes conseguir lo que te propongas en la vida. Finalmente, me recomiendan y me incorporo muy feliz en la entidad de la ACB», asevera.

Para concluir, Diego Morales expuso su gran amor hacia este deporte que traspasa todo tipo de fronteras: «Es un lujo hacer tanto la Copa del Rey como la Minicopa Endesa en Gran Canaria. Es un honor estar aquí, y para un gomero, como yo, más. Estamos jugando en casa y todo el mundo habla espectacular de la isla y de su gente».