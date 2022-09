El Granca desconcierta en su presentación (77-91)

Era la última prueba para el Club Baloncesto Gran Canaria -sin AJ Slaughter ni Olek Balcerowski- antes del arranque liguero y Jaka Lakovic quería aprovecharla. Bassas, Kljajic, Salvó, Shurna y Diop formaron el quinteto del preparador esloveno en la puesta de largo ante su afición en el Arena, pero Albicy entró por el base catalán con menos de dos minutos disputados tras haber cometido la segunda falta personal.

Shurna y Kljajic llevaban el peso ofensivo de la escuadra claretiana en un pulso igualado en el arranque (11-9-, min. 5), mostrando las líneas maestras de la propuesta de Lakovic en ambos lados de la pista, mostrándose con agresividad en defensa, en las líneas de pase, en el rebote y exhibiendo un juego coral en ataque.

El acierto exterior permitía al Lenovo Tenerife voltear el marcador, ofreciendo una gran circulación de balón el equipo de Txus Vidorreta y obligando al técnico amarillo a parar el duelo para ajustar la defensa (16-19).

Huertas amplió la renta tras un despiste (16-21), pero una buena acción defensiva de Bassas posibilitó un triple de Benite, si bien de nuevo el director de juego brasileño convirtió para cerrar el primer cuarto (19-23).

Lakovic busca soluciones y ajustar las piezas en el último test antes de medirse al Barça el viernes 30 de este mes -20.30 horas, Gran Canaria Arena-. Huertas y Fitipaldo imponían el ritmo que quería su equipo (23-34).

Los amarillos no estaban cómodos en pleno proceso de construcción tras aterrizar en la isla a cuenta gotas por los compromisos internacionales y Salin acribillaba desde el exterior (28-36, min. 17). No daba con la tecla el Granca para entrar en el choque y el Lenovo Tenerife no perdonaba para aumentar su dominio al descanso (32-46).

Tras el paso por los vestuarios, Lakovic optó por el quinteto Bassas, Benite, Brussino, Inglis y Diop. La torre senegalesa se hacía grande en la pintura, pero el Lenovo Tenerife no aflojaba desde el exterior -nueve triples- (41-57, min. 22).

El Granca subía líneas en defensa, pero Jaime Fernández -11 puntos- estaba entonado para frenar cualquier reacción local (45-62). La ambición aurinegra contrastaba con la desconcertante actuación claretiana, ocasionando un vendaval en el recinto de Siete Palmas a la conclusión del tercer acto (55-79).

Restaban diez minutos para avanzar en el trabajo de puesta a punto y mejorar la imagen. E l Granca proseguía lejos de inquietar al conjunto de Vidorreta (69-86, min. 35). El canterano Kljajic continuaba reivindicándose para ganarse un puesto en el plantel definitivo, logrando reducir la desventaja (70-89).

Lakovic, quien ya se mostró preocupado por no contar con muchas piezas durante la preparación, tiene mucho que engrasar y poco tiempo para conseguirlo. Mutaf y De la Torre dispusieron de minutos en la recta final en una plantilla amplia para afrontar las dos competiciones.

El Gran Canaria se aplicó tarde para maquillar el electrónico, auspiciado en parte por la relajación de un acertado Lenovo Tenerife (77-91).