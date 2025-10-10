Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los jugadores del Dreamland Gran Canaria. Miguel Henríquez

Conozca a los ganadores del sorteo de 23 entradas dobles para el partido entre el Dreamland Gran Canaria y el Unicaja

El encuentro tendrá lugar este sábado 11 de octubre a las 19.00 en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Grab Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:37

Comenta

El Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Unicaja este sábado 11 de octubre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.

CANARIAS7 sorteó 23 entradas dobles para el partido y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores

  • Agustín Salvador Santana Valido

  • Ainhoa Diepa Hernández

  • Amada Méndez

  • Ana García

  • Antonio Bordón Lorenzo

  • Diego Navarro Pineda

  • Francisco Ceballo Alejandro

  • Gonzalo Gallego Sosa

  • Isaac Marfil

  • Israel Navarro Saavedra

  • Jesús Ángel López Afonso

  • Julián Ortega Villalba

  • Lara Ojeda

  • Lucía Fernández Lozano

  • Marcos Antonio Martín Franco

  • María Ángeles Martín Toledo

  • María Wenceslaa González Farias

  • Mariana Ríos Castañeda

  • Pablo Cabrera

  • Roberto Martel

  • Tanausú Hernández

  • Vanesa Cantero

  • Vicente R. García González

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  4. 4

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  5. 5 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  6. 6 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido
  7. 7 En defensa del nuevo Guiniguada: quitar la losa de hormigón deja menos espacio público y menos zonas verdes
  8. 8 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  9. 9 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años
  10. 10 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Conozca a los ganadores del sorteo de 23 entradas dobles para el partido entre el Dreamland Gran Canaria y el Unicaja

Conozca a los ganadores del sorteo de 23 entradas dobles para el partido entre el Dreamland Gran Canaria y el Unicaja