Conozca a los ganadores del sorteo de 23 entradas dobles para el partido entre el Dreamland Gran Canaria y el Unicaja
El encuentro tendrá lugar este sábado 11 de octubre a las 19.00 en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Grab Canaria
Viernes, 10 de octubre 2025, 13:37
El Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Unicaja este sábado 11 de octubre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.
CANARIAS7 sorteó 23 entradas dobles para el partido y ya conoce a las personas ganadoras.
Nombre de los ganadores
-
Agustín Salvador Santana Valido
-
Ainhoa Diepa Hernández
-
Amada Méndez
-
Ana García
-
Antonio Bordón Lorenzo
-
Diego Navarro Pineda
-
Francisco Ceballo Alejandro
-
Gonzalo Gallego Sosa
-
Isaac Marfil
-
Israel Navarro Saavedra
-
Jesús Ángel López Afonso
-
Julián Ortega Villalba
-
Lara Ojeda
-
Lucía Fernández Lozano
-
Marcos Antonio Martín Franco
-
María Ángeles Martín Toledo
-
María Wenceslaa González Farias
-
Mariana Ríos Castañeda
-
Pablo Cabrera
-
Roberto Martel
-
Tanausú Hernández
-
Vanesa Cantero
-
Vicente R. García González