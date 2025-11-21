Conozca a los ganadores del sorteo de las 23 entradas dobles para asistir al Dreamland Gran Canaria - Barcelona
El partido tendrá lugar este 23 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:58
El Dreamland Gran Canaria se enfrenta al FC Barcelona este domingo 23 de noviembre a las 18.00 horas en el Gran Canaria Arena.
CANARIAS7 sorteó 23 entradas dobles para el encuentro y ya se conoce a las personas ganadoras.
Nombre de los ganadores
-
1
Ana Belén Mederos
-
2
René Bautista Tavío
-
3
Félix Torres
-
4
Manuel Cano Estupiñán
-
5
Laura Herrera Quevedo
-
6
Juan Peñate Cores
-
7
Isabel Hernández
-
8
Francisco José Martín Felipe
-
9
Francisco Óliver Rivero Marrero
-
10
Tania María Ramírez Naranjo
-
11
René García Ramírez
-
12
José Juan García Alemán
-
13
Domingo Airam Pérez Santana
-
14
Virginia Cordero Ravelo
-
15
Ayoze Quevedo Pérez
-
16
Nicolás Ramos Valido
-
17
Lucía Santamaría
-
18
Mateo Villaseñor
-
19
Carmen Albornoz Reyes
-
20
Rodrigo Mencía
-
21
Elena Corvalán Núñez
-
22
Javier Montesdeoca
-
23
Sofía Landeros Ibáñez