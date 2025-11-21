Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Andrew Albicy, durante un partido del Dreamland Gran Canaria. EFE/Eliseo Trigo

Conozca a los ganadores del sorteo de las 23 entradas dobles para asistir al Dreamland Gran Canaria - Barcelona

El partido tendrá lugar este 23 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:58

El Dreamland Gran Canaria se enfrenta al FC Barcelona este domingo 23 de noviembre a las 18.00 horas en el Gran Canaria Arena.

CANARIAS7 sorteó 23 entradas dobles para el encuentro y ya se conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores

  1. 1

    Ana Belén Mederos

  2. 2

    René Bautista Tavío

  3. 3

    Félix Torres

  4. 4

    Manuel Cano Estupiñán

  5. 5

    Laura Herrera Quevedo

  6. 6

    Juan Peñate Cores

  7. 7

    Isabel Hernández

  8. 8

    Francisco José Martín Felipe

  9. 9

    Francisco Óliver Rivero Marrero

  10. 10

    Tania María Ramírez Naranjo

  11. 11

    René García Ramírez

  12. 12

    José Juan García Alemán

  13. 13

    Domingo Airam Pérez Santana

  14. 14

    Virginia Cordero Ravelo

  15. 15

    Ayoze Quevedo Pérez

  16. 16

    Nicolás Ramos Valido

  17. 17

    Lucía Santamaría

  18. 18

    Mateo Villaseñor

  19. 19

    Carmen Albornoz Reyes

  20. 20

    Rodrigo Mencía

  21. 21

    Elena Corvalán Núñez

  22. 22

    Javier Montesdeoca

  23. 23

    Sofía Landeros Ibáñez

