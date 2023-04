La comunión perfecta para soñar en Europa: un Arena a reventar y amarillo

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Toca cambiar el chip después de la buena reacción en la segunda parte -el Club Baloncesto Gran Canaria se situó a cinco puntos en dos ocasiones (57-52 y 76-71)- y salir con la moral intacta ante el Barça en el Palau Blaugrana el pasado sábado (87-79) porque el calendario no da tregua y arranca una semana de mucha pasión, ilusión y, cómo no, para no dejar de soñar.

Porque el combinado claretiano afrontará uno de sus compromisos más importantes en el último lustro, jugándose el pase a una final de la EuroCup que ya consiguió competir en la campaña 2014-2015 con Aíto García Reneses a los mandos. Una temporada para el recuerdo en la que eliminó al Unics Kazán ruso en las semifinales y, posteriormente, cedió contra el poderoso Khimki del mismo país en la gran final. Por entonces, las eliminatorias se celebraban a ida y vuelta, pero ahora se dilucirá todo en 40 minutos. Y es que, a pesar de que ya disputó unas semifinales del certamen continental en el ejercicio 2020-2021 dentro del último lusto con Porfi Fisac en el banquillo, esta vez se jugará todo a partido único. Todo o nada para avanzar en la conquista del primer título continental en la historia del Club Baloncesto Gran Canaria -sería el segundo cetro oficial amarillo tras obtener la Supercopa Endesa en 2016 en el Buesa Arena de Vitoria-. Noticia Relacionada El Gran Canaria cae con la moral intacta en el Palau (87-79) Óliver Suárez Armas Más de 4.000 descargas Una fecha señalada y grabada a fuego por una isla que aspira a tocar el cielo. El Gran Canaria Arena, que ya acogió a más de 6.000 espectadores en la cita de octavos de final contra el Bursaspor turco y reunió a 8.093 ante el París Basketball francés en cuartos, se llenará para llevar en volandas al equipo de Jaka Lakovic frente al Joventut este miércoles, a partir de las 20.00 horas. Un fortín de Siete Palmas a reventar y con la marea vestida de amarillo para dar más colorido. Mas de 4.000 abonados ya han descargado su entrada para no perderse un partidazo. Hay que recordar que los abonados tienen de plazo hasta este miércoles a las 12:00 horas para hacerlo -cada uno puede comprar dos entradas al 50% también-. Nadie quiere perderse esta cita para la historia.