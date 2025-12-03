Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - SL Benfica

El patido tendrá lugar el próximo martes 16 de diciembre contra el SL Benfica a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Grna Canaria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:56

Comenta

El martes 16 de diciembre se juega la sexta jornada de la Basketball Champions League y enfrenta al Dreamland Gran Canaria contra el SL Benfica ... a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  2. 2 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  3. 3 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  4. 4 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  5. 5 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  6. 6 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 La joven que denunció que dos hombres la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes»
  8. 8 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  9. 9 Un informe insta a revisar pilares del edificio Paraíso Maspalomas tras unas obras sin licencia
  10. 10 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «de aquí no me muevo hasta que venga la policía»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - SL Benfica

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - SL Benfica