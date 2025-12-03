CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - SL Benfica
El patido tendrá lugar el próximo martes 16 de diciembre contra el SL Benfica a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Grna Canaria
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:56
El martes 16 de diciembre se juega la sexta jornada de la Basketball Champions League y enfrenta al Dreamland Gran Canaria contra el SL Benfica ... a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.
Canarias7 va a sortear para el partido 23 entradas dobles desde hoy miércoles 3 y hasta el lunes 15 de diciembre a las 11 horas. El mismo lunes 15 de diciembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.
Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono.
