CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Joventut Badalona
Se disputará el sábado 15 noviembre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:41
CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido del Dreamland Gran Canaria contra el Joventut Badalona desde este lunes 3 de noviembre hasta el viernes ... 14 de noviembre las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo sábado 15 de noviembre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.
Para participar solo tiene que estar registrado en CANARIAS7 y aportar algunos datos personales para poder contactarle. El mismo viernes 14 de noviembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.
Conozca todos los sorteos activos.
