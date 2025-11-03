Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Andrew Albicy en el partido del Gran Canaria contra el Andorra. acb Photo / M. Henríquez

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Joventut Badalona

Se disputará el sábado 15 noviembre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:41

Comenta

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido del Dreamland Gran Canaria contra el Joventut Badalona desde este lunes 3 de noviembre hasta el viernes ... 14 de noviembre las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo sábado 15 de noviembre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.

