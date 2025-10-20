CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Morabanc Andorra Se disputará el sábado 1 de noviembre a las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena

El alero colombiano del Gran Canaria, Braian Angola, durante el partido de Liga Endesa de baloncesto ante el Unicaja.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 09:38 Comenta Compartir

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido del sábado 1 de noviembre en el que el Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Morabanc Andorra en la quinta jornada de la Liga Endesa a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.

Canarias7 va a sortear para el partido 23 entradas dobles desde hoy lunes 20 y hasta el viernes 31 de octubre a las 11 horas. El mismo día 31 de octubre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico. Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono.

