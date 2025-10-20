CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Morabanc Andorra
Se disputará el sábado 1 de noviembre a las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 20 de octubre 2025, 09:38
CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido del sábado 1 de noviembre en el que el Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Morabanc Andorra en la quinta jornada de la Liga Endesa a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.
Canarias7 va a sortear para el partido 23 entradas dobles desde hoy lunes 20 y hasta el viernes 31 de octubre a las 11 horas. El mismo día 31 de octubre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico. Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono.
