Caminata especial del Gran Canaria por Teror

Sábado diferente para jugadores y cuerpo técnico del Dreamland Gran Canaria. El conjunto amarillo finalizó su segunda semana de entrenamientos de pretemporada con una caminata de unos seis kilómetros de distancia que pasó por diferentes puntos de Teror, iniciando y acabando en la Plaza de Nuestra Señora del Pino.

Hasta allí se desplazaron los jugadores y cuerpo técnico desde el Gran Canaria Arena en guagua, partiendo del recinto de Siete Palmas a eso de las nueve de la mañana, y arribando al cobijo de la Basílica de Nuestra Señora del Pino sobre las nueve y media. En una acción coordinada con los técnicos de Teror responsables de la Aguas de Teror Trail, y con el patrocinador Aguas de Teror, fueron varios los aficionados y aficionadas que quisieron unirse a esta especial jornada.

Un arco de meta propio de carreras recibió a la expedición amarilla, que antes de arrancar recibió indicaciones de los técnicos del municipio, así como unas palabras de aliento de José Agustín Arencibia, alcalde de la villa mariana. «Estamos encantados de recibirles en nuestro municipio y que puedan disfrutar de nuestros maravillosos senderos y sus vistas» expresó Arencibia, que quiso aprovechar la ocasión para «desear salud y suerte en la temporada que empieza».

El trayecto arrancó desde la plaza y paró, en primera instancia, en la Fuente Agria de Teror, donde el grupo amarillo disfrutó del agua del manantial antes de iniciar la parte más exigente del recorrido. Un recorrido de unos seis kilómetros que llevó a jugadores y cuerpo técnico por el Barranco del Álamo, enlazando luego con Cuesta Falcón y Peñón Chiquito, una parte que se incluye dentro de la prueba Aguas de Teror Trail, que el pasado mes de julio celebró su decimoquinta edición.

El ayuntamiento, a través de su equipo de voluntarios y técnicos, se encargó de abastecer por el camino al Dreamland Gran Canaria con unos puntos de avituallamiento donde hubo agua, fruta y frutos secos. Los técnicos acompañaron en todo momento a la expedición para cerciorarse del correcto desarrollo de una actividad que permitió al conjunto amarillo disfrutar de los senderos terorenses en una mañana diferente que, a su vez, permitió seguir construyendo la química del grupo también fuera de la cancha.

Teror, que afronta la semana grande del año con la celebración de las Fiestas del Pino, que congrega a miles y miles de personas de todos los puntos de la isla, sirvió de escenario inmejorable para una sesión que buscó un cambio de aires para cerrar la segunda semana de entrenamientos. Una jornada distinta tras una exigente semana de trabajo en la que Jaka Lakovic sigue acoplando y engranando piezas de cara al inicio de los partidos amistosos, que tendrá lugar el próximo fin de semana en Cerdeña, Italia.