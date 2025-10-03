Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 3 de octubre de 2025
Cuadro de partida de la BCL, donde el Gran Canaria está encuadrado en el grupo H. BCL

Cambio de hábitat para el Gran Canaria: un campeón de la EuroCup desembarca en la BCL

Baloncesto ·

Tras hacer méritos en la segunda competición de la Euroliga, el equipo claretiano cambia de rumbo continental, tomando la vía FIBA | Benfica, KK Spartak y Le Mans, primeros rivales en su nuevo entorno en el Viejo Continente

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:13

Comenta

Tras proclamarse campeón de la EuroCup en 2023 y alcanzar una segunda final el pasado año, el Dreamland Gran Canaria ha tomado un nuevo rumbo en el panorama continental. Tal vez la bisoñez de las promesas de alcanzar de nuevo la Euroliga vía wildcard con unas condiciones draconianas y utópicas a nivel económico le han llevado a abrazar los cantos de sirena del formato FIBA, tal y como ya hicieron con éxito otros equipos como La Laguna Tenerife o el Unicaja Málaga.

No será fácil, teniendo en cuenta la dilatada nómina de aspirantes que ha adquirido en los últimos años la Basketball Champions League (BCL), pero la menor carga de partidos en los primeros compases alivia el calendario de un equipo amarillo que se iba en la obligación de abordar más kilómetros que una franquicia NBA a lo largo de la temporada. En cualquier caso, el equipo amarillo tendrá rivales en teoría asequibles en una primera fase de apenas seis encuentros -18 disputó en la liga regular de la EuroCup-.

El Benfica será el primer contrincantes europeo el próximo 7 de octubre en Lisboa, un rival con poco pedigrí en el Viejo Continente pero que seguro le complicará la papeleta a los amarillos. Cabe recordar que en su último ensayo estival sucumbió ante el Casademont Zaragoza (88-74), pero mostró algunos de sus principales argumentos ofensivos: el base norteamericano Geno Crandall, el canadiense Koby McEwen o el estadounidense natural de Hawaii, Justice Sueing son los principales estiletes.

El itinerario europeo prosigue ante el Le Mans francés en casa el 15 de octubre. Un rival incómodo, con un trotamundos en la dirección de juego como Berhanemeskel (Canadá, Estonia, España, Alemania, Grecia, Francia, Ucrania y Kuwait) y un anotador empedernido como Hudgins. El cuadro se completa con el KK Spartak serbio. El conjunto de Subotica, un modesto del parqué balcánico, cuenta en sus vitrinas con una de las últimas copas denominadas como yugoslava (1995). Se ha convertido ya en un habitual de las competiciones FIBA y cuenta en su roster con el pívot jamaicano Shevon Thompson o el exjugador del Breogán, Stefan Momirov.

Además, el equipo claretiano mirará de reojo posibles rivales en próximas rondas, ya que en el cuadro general se incluyen contrincantes de pedigrí como el Alba Berlín, los otomanos del Bursaspor, el Tofas Bursa o el Galatasaray, viejos conocidos como el Trieste o el AEK BC o los propios compatriotas de la Liga Endesa como el Joventut, Unicaja y La Laguna. En total serán 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro, cuyos ganadores pasan directamente a los octavos de final. Los equipos que ocupen el segundo y tercer lugar avanzarán a la serie Play-In al mejor de tres en enero. Los octavos de final contarán con cuatro grupos de cuatro equipos, y los dos primeros avanzarán a cuartos de final.

Encuesta: ¿Qué opciones das al Gran Canaria en esta competición europea?

