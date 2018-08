«Buscamos jugadores que puedan ocupar muchas posiciones»

— ¿Está satisfecho con la plantilla que ha confeccionado para la campaña 2018-2019 en la Liga Endesa y en la Euroliga?

— Sí, claro. Siempre que uno termina, por supuesto. Hemos conseguido fichar a gente que entendemos que nos va a ayudar porque tienen ambición e ilusión, dentro de nuestras posibilidades económicas y de lo que el mercado nos ha podido dar.

— Ha apostado por la experiencia con los fichajes de los norteamericanos Clevin Hannah, Chris Evans y DJ Strawberry y del francés Kim Tillie, estos dos últimos también han jugado en la máxima competición continental a nivel de clubes. ¿Qué cree que pueden aportar?

— Hemos intentado conseguir a gente que tenga la ilusión de venir a este proyecto, la ambición de querer estar en estas competiciones y la capacidad para llevarnos adelante. Hay gente que ha jugado la Euroliga, pero ya teníamos a Marcus Eriksson que la había disputado. Lo más importante es que nosotros estamos haciendo el equipo para realizarlo lo mejor posible en la ACB, y eso nos permitirá hacerlo también lo mejor posible en la Euroliga. Nuestro punto de referencia es la ACB, que, hoy en día, es la Liga más exigente de Europa.

— Mantiene la columna vertebral de las últimos ejercicios tras las renovaciones de jugadores capitales como Xavi Rabaseda, Oriol Paulí, Albert Oliver y Eulis Báez, prescindiendo únicamente de Pablo Aguilar...

— Siempre buscamos tener una columna vertebral que sirva de arrope a los que llegan, que sea el faro que ilumine e indique cómo va todo aquí, cuál es la filosofía y el proyecto de lo que es el Gran Canaria. Este club sigue siendo el mismo que en los últimos años, lo único que vamos a jugar la Euroliga por méritos deportivo. Estamos encantados de afrontar un reto duro y difícil, de mucho desgaste y que no se puede comparar a ningún otro proyecto de Europa porque no están geográficamente donde estamos nosotros. A partir de ahí, está ese desgaste en ACB, más imagínate jugar contra los mejores equipos de Europa y, además, con dobles jornadas en algunos momentos.

— Luke Nelson retorna a la disciplina claretiana tras la cesión al Real Betis Energía Plus el pasado curso. ¿Cuál es la idea con el exterior británico?

— Recuperamos a un jugador tras su primer año rookie en el Real Betis y será uno más de la plantilla en una temporada en la que, en principio, seremos 13 jugadores, a diferencia de otros años en los que también hemos tenido ese número, pero más por una cuestión de lesiones.

— Las incorporaciones y Nelson destacan por ser físicos y polivalentes. ¿Se ha incidido más en cubrir ese aspecto que en puestos concretos?

— Hemos intentado mejorar la condición física en la medida que hemos podido y, además, el baloncesto es cada vez más polivalente hoy en día es. Se trata de buscar muchos jugadores capaces de ocupar muchas posiciones, por lo largo de una temporada en la que seguro vamos a jugar 64 partidos, con grandes viajes y pocas recuperaciones, por lo que, mientras más jugadores tengamos que ocupen muchas posiciones, mejor. Es lo que buscas, pero no siempre lo consigues.

— También llega Alexsander Madsen para el combinado filial, que competirá en la Liga EBA una campaña más. Por su edad -23 años-, podría actuar en la Euroliga sin inconvenientes, pero en la Liga Endesa no podrá hacerlo como vinculado -necesitaría ficha-. ¿Cuál es la intención con el ala-pívot internacional finlandés?

— Gracias al gran trabajo de cantera que vienen haciendo Juanmi Morales y Armando Guerrero vamos a tener a varios jugadores. A Madsen ya quisimos ficharlo estos últimos dos años, pero no pudo ser porque lo hicieron equipos para su primer conjunto y para jugar competiciones europeas, mientras que nosotros lo intentamos para el segundo conjunto. Ahora él ha querido venir y estamos encantados de tener ese perfil. Si hiciese falta y el entrenador lo considera oportuno, está para ayudar también al equipo grande. En la Euroliga puede entrar y salir sin ningún problema, mientras que, evidentemente, en la ACB habría que darle la baja a algún jugador.

— Habla de otros jugadores merced al trabajo que se lleva a cabo en las categorías de formación del Granca...

— También disponemos de grandes jugadores como Olek Balcerowski y Jovan Kljajic, emergentes, pero todavía son jóvenes, incluso alguno es júnior, pero que, evidentemente, el salto a la Euroliga es grande. A veces necesitan años de aclimatación, de reciclaje, y pasar por competiciones no tan altas para ir formándose.

— El Herbalife Gran Canaria disputará 64 compromisos como mínimo la próxima temporada. De hecho, ya tendrá diez en el primer mes de competición entre el torneo doméstico y el continental, y 29 antes de terminar el presente año...

— A veces el problema no es la cantidad de partidos, que ya de por sí lo es, sino que no tienes descanso ni capacidad de entrenar entre partido y partido. Es algo que ya teníamos, pero ahora más, no habrá tiempo para entrenar ni para recuperar porque terminas un partido y tienes que estar cogiendo ya el avión, el tren, la guagua... todo lo que haga falta para llegar a otro sitio, con lo cual ni recuperas ni rehabilitas. Insisto en que este es el nivel de exigencia en el que vamos a estar y tenemos que saber e intentar competir de la mejor manera posible. Por suerte, nos lo hemos ganado por méritos deportivos, no es ninguna concesión de licencias ni nada de esto.

— ¿Qué objetivos se marca tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga?

— Como siempre, los objetivos estarán centrados en la Liga ACB. No hay que olvidarse de que estamos en la Euroliga gracias a la ACB, que es la que nos ha dado esta oportunidad. Es dura, exigente y ahora lo será todavía más por los partidos de la Euroliga. Queremos seguir creciendo como club, conseguir ampliar la masa social, con la fidelidad que han demostrado durante todos estos años, y competir en todos los partidos que tengamos, mientras que en la Euroliga también pretendemos competir al máximo nivel y ver hasta dónde podemos llegar. Si somos capaces de hacerlo, seguro que nuestra afición va a valorarlo ya de forma muy positiva.

— Tras cerrar el plantel y a la espera de que arranque la pretemporada con los reconocimientos médicos el próximo miércoles 15, ¿tiene tiempo para desconectar un poco?

— No. Ahora mismo estamos con el tema de las famosas ventanas FIBA, que nos trastocan a todos los clubs y que nos van a quitar a los jugadores una vez más. Vamos a realizar la pretemporada y ya nos están convocando a los jugadores, hasta los del equipo EBA.

— Entonces no contará con todos sus jugadores para el comienzo del trabajo por la segunda fase de las ventanas FIBA en septiembre, ¿no?

— Sí, pero pretenden que se incorporen a principios de septiembre. Esto es un despropósito total y aquí nadie dice nada porque parece ser que estas cosas no preocupan ni tienen interés. Creo que es una falta de respeto a los clubs, pero también a las aficiones porque te estén quitando jugadores durante la pretemporada y llegaremos al principio de la temporada cogidos con alfileres, y esperando que no se lesione nadie.

— ¿Cuántos han sido convocados por sus selecciones?

— De momento, seis y dos del EBA. El otro día me decían que había dos equipos en Europa a los que les habían convocado a 12 jugadores, el Minsk (Bielorrusia) y nosotros. Es increíble, lo que tienen que realizar estas competiciones a finales de junio, julio y principios de agosto, y ahí tienen dos meses para jugar todos los partidos del mundo que quieran, sin solapar el calendario de los clubs. Haremos una pretemporada sin jugadores, encima no sabemos cómo nos van a venir y resulta que tenemos que afrontar luego dos competiciones. Todo esto pagado por los clubs y, si te viene uno lesionado, como nos pasó con dos la pasada temporada, el seguro no te cubre los primeros 21 días.