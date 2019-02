Betancor: «No se usó bien la tecnología, es tapón legal»

Incendio en la ACB tras la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el FC Barcelona Lassa el pasado domingo (93-94). La polémica arbitral enturbió a última hora un espectáculo memorable en el WiZink Center de Madrid. Dos acciones focalizaron un conflicto de un duelo arbitrado por Juan Carlos García, Miguel Ángel Pérez y Bejamín Jiménez. A once segundos para la conclusión de la prórroga, no se pitó una falta clamorosa del ala-pívot norteamericano del Real Madrid, Anthony Randolph, sobre su compatriota Chris Singleton y que hubiera sellado el triunfo azulgrana. Y casi sobre la bocina se dio por válida una canasta decisiva del pívot croata del combinado culé, Ante Tomic, al considerar que recibió un tapón ilegal de Randolph cuando el balón tocó aro previamente.

El exárbitro internacional grancanario, que estuvo durante 21 años en la Liga Endesa, analiza ambas acciones y considera que «hay dos cosas que están muy claras».

«El primer punto es que hay falta de Randolph, eso es indiscutible y, si empezamos a analizarla, puede ser hasta antideportiva. Se acaba la final, es decir, que, a partir de ahí con los lanzamientos y la posesión, no hablaríamos ni de la falta recibida por Carroll en la siguiente acción -señalada al también exclaretiano Kuric-. Eso es evidente, pero también podríamos decir que en el minuto uno y dos del partido hubo faltas claras que no se pitaron. Podemos entrar en que no las vieron, no las interpretaron bien y durante el partido puede haber muchas faltas», valora.

Betancor ahonda en que «el segundo punto es la parte de la tecnología. Hace tiempo dije que todas las federaciones deben tener un departamento de innovación y tecnología para la mejora. El Instant Replay no es el VAR en fútbol, por lo tanto, la primera cuestión es la siguiente: desde que el balón toca en el aro no estamos hablando de tapón sino de puro rebote, por lo que se acabó la acción de tiro».

«Ahora que digan que Randolph tocó la pelota o el tablero son tonterías, es decir, en el momento que toca en el aro ya la puede tocar cualquiera porque se acaba la acción de tiro. ¿Qué supone? Como han pitado van al Instant Replay. La tecnología está para aclarar la situación no para interpretar, está para decir es blanco o negro. Ahí tú ves que toca en el aro y ya se acabó. Es legal lo de Randolph y no hay más que hablar», añade.

Once tomas para analizar

Betancor piensa que sus excompañeros no dispusieron de las imágenes necesarias para tomar la decisión validar el tapón de Randolph a Tomic. «Otro punto que para mí es muy importante es que el realizador del partido tiene la función de coordinar la retransmisión y, según tengo entendido, esa jugada puede aportar hasta 11 tomas de análisis».

«Mi pregunta es la siguiente: ¿Cuántas vieron los árbitros? Si estuviera ahí, yo quiero ver las 11. Lo digo por un aspecto muy sencillo, porque la tecnología también puede mentir y equivocarse, y es algo muy importante. Normalmente, las jugadas que ponen llegan a los 25 fotogramas por segundo, entonces entramos en todo lo que es la visualización de la jugada, es también uno de los errores en el fútbol como en el fuera de juego», valora.

El profesional isleño, con finales en los Juegos Olímpicos, de Eurobasket y de Euroliga a sus espaldas, tiene muy claro que «la clave es que no se ha usado bien la tecnología. Si usted se ha gastado un dinero para la tecnología, tiene que usarla bien. No se ha usado correctamente, estoy convencido y que me digan cuántas imágenes vieron los árbitros. Si todo el mundo en el marcador y los periodistas vieron que tocó el aro, me pregunto si los árbitros vieron esa imagen porque no me creo que compensaron, ya que, si eso es verdad, tienen que dejar de arbitrar».

Procedimientos

Cuestionado por la petición del Real Madrid a la ACB para que haga un comunicado reconociendo los errores arbitrales, Betancor comenta que «lo que entiendo es que la tecnología está mal usada, no se puede invertir para que luego me llamen a mí por un tema que no es de criterio arbitral, de si es falta o no».

«El hecho de introducir la tecnología significa que no hay que discutir ni tener criterio. Como se dice muchas veces en fútbol si algo es evidente, es o no y la tecnología está para eso. Si los árbitros hubieran visto claramente la jugada, ven que el balón toca en el aro y que no es canasta. La tecnología falla por los procedimientos y luego hay que conectarla a las decisiones arbitrales. Creo que en el fútbol deben haber cámaras específicas para aquellas acciones que hay que ver con la tecnología, llámese VAR o instant replay, ya que las del realizador algunas te podrán ayudar y otras no», concluye.

Unidad para revertir la situación del Granca

El expresidente del Gran Canaria durante dos temporada (2015-2017), siendo finalista de la Copa del Rey en A Coruña en 2016 con Aíto García Reneses en el banquillo amarillo y campeón de la Supercopa Endesa ese mismo año en Vitoria con Luis Casimiro como máximo responsable técnico durante su mandato, se muestra preocupado por la situación de una entidad claretiana que ocupa la antepenúltima plaza en la ACB con solo seis victorias en 20 choques. «Me entristecen las barbaridades que estoy oyendo sobre un club que ha hecho historia. Los jugadores están emocionalmente bloqueados y es el momento de estar todos unidos, ya se pedirán responsabilidades al final», asegura Betancor, al tiempo que señala que «no podemos estar abajo, no podemos fracasar así por el trabajo de muchos años». «Cuando me fui dije que para estar a un alto nivel, hay que tener estructura de todo tipo y también que para jugar la Euroliga hay que estar preparados».