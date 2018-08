Báez: «No debemos obsesionarnos con la Euroliga»

El veterano jugador, uno de los capitanes del conjunto isleño junto al base catalán Albert Oliver, ha asegurado, en los instantes previos al primer entrenamiento de pretemporada, que ya tiene muchas ganas de comenzar una nueva campaña.

«Las vacaciones han sido tranquilas, visitando a la familia y disfrutando de ella, pero ya se acabó el sol y el pollo frito (ha bromeado). Ahora toca ponernos a trabajar y estoy emocionado y con la mariposita por dentro de conocer a los nuevos compañeros y ver cómo se trabaja», ha indicado.

Eulis Báez ha eludido comparar a la actual plantilla con la anterior y opinar si hay o no un mejor plantel este año.

«Los equipos son todos diferentes y hay que llevarlos con tiempo. Debemos adaptarnos, para ver qué tenemos y qué hay que trabajar. Partiremos, como cada año, con la ilusión de hacerlo lo mejor posible, y en ese sentido contamos con bastantes jugadores que nos ayudarán a subir el nivel en el día a día», ha dicho.

El jugador dominicano no se traza objetivos a largo plazo, ya que es de la idea de centrarse únicamente en el próximo rival.

«Debemos pensar partido a partido, sin obsesionarnos tampoco con la Euroliga y si hay equipos mejores o peores que el nuestro, sino tratar de competir lo mejor posible, sin olvidar que en nuestra Liga también hay conjuntos potentes de la Euroliga ante los que ya hemos competido», ha recordado.

En cuanto a las incorporaciones de cara a este curso, Báez ha dicho que se han fichado jugadores «con talento» y ha hablado especialmente del francés Kim Tillie, quien viene a reemplazar a Pablo Aguilar.

«Tillie es un jugador bastante duro, y cada vez que competí con él tuve una buena guerra. Es un jugador muy defensivo, algo que a mí me gusta bastante. En cuanto a Pablo Aguilar, me sentía muy cómodo con él y me da pena que no sigamos juntos. Ha sido un placer haber jugado con Pablo y le deseo lo mejor», ha declarado.

Báez ha tenido, además, palabras de aliento para Marcus Eriksson, que se recupera de una lesión en su rodilla derecha y que ha estado ausente en el primer entrenamiento, al igual que Chris Evans, quien tiene previsto incorporarse mañana al equipo.

«Acabo de hablar con Marcus y se le ve con ganas de volver pronto, y estoy seguro de que será así, porque los médicos son optimistas. No vamos a tener a nuestra escopeta al principio de temporada, pero ya iremos acoplándonos para superar ese problema», ha concluido.