El Castro Morales se impone con claridad a un diezmado Castillo

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:31 Comenta Compartir

El Castro Morales ha iniciado con fuerza su participación en la primera categoría de la liga insular cabildo de Gran Canaria al derrotar por 12-8 al Castillo en la jornada inaugural, con un Lomo Cementerio prácticamente lleno, en un choque donde los visitantes echaron de menos a dos de sus puntales, el PB Miguel Pérez y el PC Rayco Santiago, ambos con roturas musculares.

A pesar de ello, los amarillos no se dieron por vencido y tras el 3-0 inicial del triplete de juveniles locales, volteaban el marcador, 3-4, con la aportación de Chus García, James Rodríguez y Joel García. Los DC locales Juan Ramón Sánchez, Eduardo Fumero con el no calificado Iván Pérez, recuperaron la ventaja para los teldenses, 6-4.

Paco «el palmero» puso en silla a sus mejores hombres, el PC Añaterve Abreu, el DA Juan Luis Goya y el DC Juan Alberto Rodríguez y con un parcial de 0-4 dejaban un 6-8 un poco sorprendente y la eliminación del PB Marcos Correia por los hombres de Carlos Paz. Aquí se acabó la gasolina de los amarillos, porque tres luchadores, el PA Kevin Acosta, el PB Paco Luis Santana y el PC Cristian Santana, doblegaban a los seis bregadores del Castillo que quedaban en pie, para poner el 12-8, destacando que el PB Paco Luis Santana pudo con el PC Añaterve Abreu por amonestaciones y el DC Cristian Santana de manera espectacular se imponía al DA Juan Luis Goya y lograba el punto doce llevando a la arena al DC Juan Alberto Rodríguez, 12-8.

Por su parte el Gáldar Ybarra era sorprendido en el municipal por el Almogarén, que no pudo contra con uno de sus PC, Ismael Déniz, en un choque igualado. Tras el 9-9, el PC visitante, Cristo Hernández «Pollo del Callejón VI», le daba la primera al PA galdense Alberto Zamora y separada la segunda, dejando ya el marcador muy favorable para los suyos. En el duelo de DB, Alejandro Mendoza dejaba fuera de brega a Fran Cazorla, 10-10. Mendoza sorprendía al PC visitante «Callejón VI» y lo eliminaba por amonestaciones, 11-10 y el PB visitante, Álvaro Déniz se imponía en la primera y en la segunda por amonestaciones con el DB Javier González, 11-11.

En el duelo decisivo, tras lograr el PB Álvaro Déniz la primera, aguantó lo empujes del DB Alejandro Mendoza y con separada en la segunda lograba los tres puntos para su equipo, 11-12.

Clasificación:

Primera jornada 1 Castro Morales: 3 puntos 2 Almogarén: 3 puntos 3 Gáldar Ybarra: 0 puntos 4 Castillo: 0 puntos

Segunda categoría

También se inició la competición en la segunda categoría, con resultados un poco sorprendentes ya que el Unión Agüimes asaltaba el Tomás el Bombero y derrotaba 7-12 al Santa Rita, al que dominó en toda la luchada. La remontada del DC sureño Jonay

Roque a su excompañero DB Rafa Santiago, 6-9, fue casi definitiva para el devenir del encuentro. Guaire Rodríguez y el DB David Medina culminaron el punto de su DC, imponiéndose al DC Beneharo Hernández y al DA Santi Santana «el faro, 7-12.

El Guanarteme también alcanzó los mismos guarismos y también por el mismo marcador doblegaba al Roque Nublo en la Gallera terrero Santiago Ojeda, 12-7.

Los capitalinos tampoco necesitaron a sus mejores hombres gracias a un Soulemane Ndiaye que con cinco contrarios eliminados ponía todo a favor de los locales donde su PC Cristo no tuvo que salir a bregar.

La tercera luchada fue en Montaña Cardones, donde los Guanches de Arucas caían por la mínima ante el Maninidra. Con 8-9 el DB local Acoidán Sánchez no podía con el DC sureño y clave en el choque, Miguel Betancor, 8-10. José Antonio Santana, el veterano DC mantenía a los suyos hasta el 11-11, habiendo dejado fuera al DA visitante Abián Sánchez previamente, pero ya no pudo con el DC Miguel Betancor que tuvo su noche, 11-12.

Clasificación:

Primera jornada 1 Unión Agüimes: 3 puntos 2 Guanarteme: 3 puntos 3 Maninidra: 3 puntos 4 Los Guanches: 0 puntos 5 Roque Nublo: 0 puntos 6 Santa Rita: 0 puntos

Tercera categoría

La tercera tenía su segunda jornada y ya va dejando claro los aspirantes a la final y los que lo tendrán difícil.

El Castro Morales B no dio opción al Vecinos Unidos, 12-6. Los juveniles teldenses con la dirección de Yenedey Gil con cinco tumbados, dejaron ya el choque decidido. Por su parte el Tinamar también hizo lo propio con el Unión Doctoral, 8-12, donde no intervinieron sus DC, ya que, con Álvaro Vega, José Santana y Samuel Suárez se bastaron. En el último choque el Unión Sardina sigue con paso firme y derrotaba, 9-12, al Adargoma en la Presa y donde su pareja de DC Ndour y Akaimu Moreno con el apoyo de Juan Daniel Hernández fueron claves para logra los tres puntos. El Ajódar descansó en esta jornada.

Clasificación:

Segunda jornada 1 Castro Morales: 6 puntos 2 Unión Sardina: 6 puntos 3 Ajódar: 3 puntos 4 Tinamar: 3 puntos 5 Vecinos Unidos: 0 puntos 6 Unión Doctoral: 0 puntos 7 Adargoma: 0 puntos