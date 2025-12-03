Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Herrera deja de ser entrenador del Rocasa Gran Canaria por motivos personales. C7

Carlos Herrera deja de ser el entrenador del primer equipo del Rocasa Gran Canaria

Balonmano ·

Seja el cargo por motivos personales al no poder dedicarse plenamente a su labor, aunque seguirá ligado al club en otras funciones.

CANARIAS7

CANARIAS7

Telde

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:01

Comenta

El Rocasa Gran Canaria y el entrenador Carlos Herrera han llegado a un acuerdo para la desvinculación del experimentado técnico del primer equipo.

Carlos Herrera deja el cargo por motivos personales al no poder dedicarse plenamente a su labor, aunque seguirá ligado al club en otras funciones.

El encargado de dirigir al equipo en los próximos partidos será el preparador teldense, Dejan Ojeda, quien ya entrenó al Rocasa en los partidos del play-down de hace dos temporadas.

El Rocasa Gran Canaria agradece la profesionalidad de Carlos Herrera en la que significó su segunda etapa al frente del club y la honestidad mostrada a la hora de tomar un decisión nada fácil para ambas partes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  2. 2 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  3. 3 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  4. 4 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  5. 5 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  6. 6 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  7. 7 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  8. 8 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo
  9. 9 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad
  10. 10 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Carlos Herrera deja de ser el entrenador del primer equipo del Rocasa Gran Canaria

Carlos Herrera deja de ser el entrenador del primer equipo del Rocasa Gran Canaria