Carlos Gimeno se convierte en el primer español en subirse al podio del Red Bull Cliff Diving

La temporada 2025 de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving llegó a su espectacular desenlace este pasado fin de semana. Los mejores clavadistas del mundo en altura de 27 metros se lanzaron al puerto de Boston, ante 30.000 espectadores que vibraron con saltos de vértigo, ejecuciones impecables y un ambiente de máxima emoción. El canario Carlos Gimeno hizo historia, convirtiéndose en el primer español en alcanzar el podio en la historia de Red Bull Cliff Diving, terminando tercero en la clasificación general de esta 16ª edición.

Gimeno, que llegaba a Boston con opciones de subirse al podio de la general, firmó una actuación sólida y, pese a fallar en su último salto bajo una enorme presión, logró terminar tercero en la clasificación final de la temporada, a solo 2 puntos del segundo clasificado, el rumano Constantin Popovici. Con ello, además de hacer historia para el cliff diving español, se aseguró una plaza permanente para la temporada 2026.

«Estoy contento. He terminado tercero del mundo y no es nada fácil en este deporte, el nivel competitivo es muy grande. Voy a celebrarlo porque es todo un logro», declaró Gimeno tras la ceremonia de entrega de premios.