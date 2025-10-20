Caraballo y Raúl Vega logran el título europeo tras vencer a Gran Bretaña
Baloncesto adaptado ·Es el primer título europeo del combinado nacional | Un éxito que respalda el buen trabajo realizado por el Econy
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 20 de octubre 2025, 21:23
Los grancanarios Jonay Caraballo y Raúl Vega se proclamaron campeones de Europa de baloncesto en silla de ruedas tras la victoria de España ante Gran Bretaña (69-72) en la cita continental celebrada en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina).
De esta manera, los integrantes del Econy Gran Canaria hacen historia al conquistar el primer título europeo del combinado nacional. Todo un hito para el baloncesto adaptado de las islas.