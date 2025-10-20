Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Raúl Vega y Jonay Caraballo, con e trofeo. C7

Caraballo y Raúl Vega logran el título europeo tras vencer a Gran Bretaña

Baloncesto adaptado ·

Es el primer título europeo del combinado nacional | Un éxito que respalda el buen trabajo realizado por el Econy

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:23

Comenta

Los grancanarios Jonay Caraballo y Raúl Vega se proclamaron campeones de Europa de baloncesto en silla de ruedas tras la victoria de España ante Gran Bretaña (69-72) en la cita continental celebrada en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina).

De esta manera, los integrantes del Econy Gran Canaria hacen historia al conquistar el primer título europeo del combinado nacional. Todo un hito para el baloncesto adaptado de las islas.

