La capital vive su primera Gran Canaria Swimrun con la participación de 250 atletas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:17

La Gran Canaria Swimrun se convirtió en todo un éxito tras celebrarse por primera vez en Las Palmas de Gran Canaria con un circuito 100% urbano que contó con la participación de más de 250 atletas.

En este evento estuvieron presentes tanto la concejala de Deportes del Ayuntamiento capitalino, Carla Campoamor; como la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales; y el director de Swimrun Series Canarias, Andy Ortega.

Los participantes se dieron cita en la playa de Las Alcaravaneras desde las 12 del mediodía, cuando los más pequeños tomaron la salida en la modalidad Gran Canaria Swimrun KIDS, una prueba infantil en la que participaron menores divididos en dos categorías: de 10 a 13 años y de 14 a 17 años.

A las 13:00 horas fue el turno de la modalidad OPEN y SPRINT en donde se dieron cita atletas que podía optar a participar de forma individual o en parejas.

Los ganadores fueron, en la categoría SPRINT individual masculino, Viktors Vovrusko, seguido de Sergio Curbelo y Fabian Bethencourt. En la femenina, la ganadora fue Nadia Cusini por delante de África Bergillos y Elena Quintanilla.

En modalidad SPRINT por parejas Elena Hidalgo y Almudena Pomar se llevaron la primera posición en la femenina; Alberto Cantera y Marco Antonio López consiguieron el primer puesto en pareja masculina; e Israel García e Isabel Valido, subieron a lo más alto del podio en pareja mixta.

En categoría OPEN individual, la vencedora fue Jana Richter, seguida de Marta Isabel Allgaier y Ana Robayna. Y en categoría masculina el ganador fue Roberto Herrera por delante de Airam Peraaza y Pablo Moreno.

Finalmente, en OPEN por parejas subieron a lo más alto Pilar Gimeno y Nivaria Benasco en la femenina; Sergio Cruz y Eduardo Wood coparon el primer lugar en la masculina y Yazmin Rodríguez y Gorka Antona, fueron los mejores en pareja mixta.

La Gran Canaria Swimrun se consolida como un evento deportivo multitudinario que, en esta ocasión, ha transformado las calles y la costa de Las Palmas de Gran Canaria en un vibrante circuito donde deporte y ciudad se fusionan como un excelente reclamo lúdico, turístico y competitivo.

Este evento ha contado con la organización de DG Eventos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el IMD y la Fundación Puertos de Las Palmas, así como con el patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria, además de la colaboración del Arsenal y el Real Club Náutico de Gran Canaria.