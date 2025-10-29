Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria albergó ayer la presentación de la prueba. C7

La capital se prepara para brillar con la Binter NightRun

Atletismo ·

La flamante carrera nocturna se celebrará este sábado por los lugares emblemáticos de la ciudad

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:42

Las calles de Las Palmas de Gran Canaria volverán a teñirse de verde este sábado con motivo de la Binter NightRun 2025, que celebra su duodécima edición.

La cita nocturna, ya consolidada como una de las más esperadas del calendario deportivo, combina la emoción de la competición con un ambiente festivo y un marcado carácter social que la distingue de otras pruebas.

El evento fue presentado ayer en el Instituto Municipal de Deportes, en un acto que contó con la participación de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero; el jefe de patrocinios de Binter, Alberto Guanche; y el gerente de DG Eventos, Daniel González.

El epicentro de la carrera volverá a situarse en la Plaza de Canarias, que acogerá tanto la salida como la meta de todas las modalidades. Los participantes podrán sumergirse, desde las 19.30 horas, en un trazado que destaca por su dinamismo, accesibilidad y belleza urbana, recorriendo algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital grancanaria en un circuito homologado por la Federación Española para la distancia del 10k. Los corredores podrán recoger su dorsal y la bolsa de corredor mañana y el viernes en el Centro Comercial Siete Palmas, en horario de 10.00 a 20.00 horas, o bien el mismo día de la carrera, entre las 10.00 y las 14.00 horas.

