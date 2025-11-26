Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Rodriguez con su trofeo del primer mundial que consigue. C7

Canarias, doble campeón del mundo de Ssirum para extranjeros

Lucha coreana ·

Alejandro Afonso en masculino y Cristina Rodríguez en femeninos lograron los toros | El grancanario Alberto Zamora disputó la final

Pedro Reyes

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

Brillante actuación del seleccionado canario en el mundial de Ssirum para extranjeros en Corea del Sur donde dos integrantes del combinado isleño lograron los títulos absolutos.

En categoría masculina una de al semifinales fue Alejandro Afonso contra Eusebio Ledesma y la otra Alberto Zamora con el mongol Batmagnai. En definitiva, tres canarios de los cuatro semifinalistas.

En la primera semifinal Alejandro Afonso se anotaba la primera con una bonita cadera, su maña preferida en el campeonato, empatando Eusebio Ledesma con tronchada y cogida de tobillo. En la decisiva, el palmero usó la misma técnica para llevar al tinerfeño a la arena. La segunda semifinal fue más contundente ya que Alberto Zamora contreaba un intento de burra del luchador de Mongolia y en la segunda, con un cango lo llevaba a la arena y se clasificaba para la gran final.

En el duelo de canarios, y tras lograr la primera Alejandro Afonso, sufría en la segunda con un Zamora que lo intentaba pero se veía a ambos luchadores muy cansados y casi en el final de la agarrada, atacó Alberto Zamora con tronchada y Afonso le devolvía la misma maña para arrebatarle la corona o el toro que es el trofeo que se entrega al campeón y que sucede al luchador del Gáldar Ybarra.

Afonso se mostraba al final « muy contento por lograr el toro, ya que llevaba muchos años buscándolo y en esta ocasión he tenido la suerte de lograrlo»

Por su parte en categoría femenina, la luchadora del Tenercina y ex del Santa Rita, la también palmera Cristina Betancor se impuso en la final a la kazaja Dayana, donde en la primera, tras una cogida de corva a su oponente esta puso la rodilla en tierra. En la segunda, la luchadora kazaja intentó una pardelera y fue escachada o también le realizó una cogotera por la bregadora canaria, logrando su primer mundial.

Este jueves comienza el absoluto ya con los luchadores profesionales coreanos que son los grandes favoritos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Familiares de José el Negro y allegados al Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  3. 3 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias
  4. 4 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media
  6. 6 «More than a coffee break»: así es La Bulé
  7. 7 La viñeta de Morgan de este miércoles 26 de noviembre
  8. 8 Averigua qué alcaldes de Canarias cobran más
  9. 9 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  10. 10 Dos accidentes en la GC-3 dejan tres heridos y retenciones en las dos direcciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias, doble campeón del mundo de Ssirum para extranjeros

Canarias, doble campeón del mundo de Ssirum para extranjeros