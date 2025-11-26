Canarias, doble campeón del mundo de Ssirum para extranjeros

Alejandro Afonso en masculino y Cristina Rodríguez en femeninos lograron los toros | El grancanario Alberto Zamora disputó la final

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:23

Brillante actuación del seleccionado canario en el mundial de Ssirum para extranjeros en Corea del Sur donde dos integrantes del combinado isleño lograron los títulos absolutos.

En categoría masculina una de al semifinales fue Alejandro Afonso contra Eusebio Ledesma y la otra Alberto Zamora con el mongol Batmagnai. En definitiva, tres canarios de los cuatro semifinalistas.

En la primera semifinal Alejandro Afonso se anotaba la primera con una bonita cadera, su maña preferida en el campeonato, empatando Eusebio Ledesma con tronchada y cogida de tobillo. En la decisiva, el palmero usó la misma técnica para llevar al tinerfeño a la arena. La segunda semifinal fue más contundente ya que Alberto Zamora contreaba un intento de burra del luchador de Mongolia y en la segunda, con un cango lo llevaba a la arena y se clasificaba para la gran final.

En el duelo de canarios, y tras lograr la primera Alejandro Afonso, sufría en la segunda con un Zamora que lo intentaba pero se veía a ambos luchadores muy cansados y casi en el final de la agarrada, atacó Alberto Zamora con tronchada y Afonso le devolvía la misma maña para arrebatarle la corona o el toro que es el trofeo que se entrega al campeón y que sucede al luchador del Gáldar Ybarra.

Afonso se mostraba al final « muy contento por lograr el toro, ya que llevaba muchos años buscándolo y en esta ocasión he tenido la suerte de lograrlo»

Por su parte en categoría femenina, la luchadora del Tenercina y ex del Santa Rita, la también palmera Cristina Betancor se impuso en la final a la kazaja Dayana, donde en la primera, tras una cogida de corva a su oponente esta puso la rodilla en tierra. En la segunda, la luchadora kazaja intentó una pardelera y fue escachada o también le realizó una cogotera por la bregadora canaria, logrando su primer mundial.

Este jueves comienza el absoluto ya con los luchadores profesionales coreanos que son los grandes favoritos.