El equipo masculino campeón de España Infantil. C7

Canarias conquista el Campeonato de España infantil

Tenis ·

Superó a Murcia en un final vibrante (2-1) | Nunca antes las islas habían conseguido alcanzar la final de España por selecciones infantiles

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:55

La Selección Canaria Infantil masculina se proclamó campeona de España tras derrotar a Murcia en una final vibrante (2-1), mientras que el equipo femenino firmó una actuación sobresaliente alcanzando las semifinales y situándose entre las cuatro mejores selecciones del país. Todo ello en el marco del Campeonato de España MAPFRE e Iberdrola de Selecciones Infantiles por Comunidades Autónomas 2025, celebrado en la Ferrero Tennis Academy de Villena (Alicante) y que finalizó el pasado vienes.

Nunca antes Canarias había alcanzado una final en un Campeonato de España por Selecciones Infantiles. Esta era la primera vez en la historia y el equipo masculino no desaprovechó la oportunidad, conquistando el primer título nacional masculino para las vitrinas del tenis canario. Hasta ahora, el mayor logro databa de 2012, cuando se logró el campeonato femenino. Trece años después, el tenis canario vuelve a coronarse campeón, consolidando a Canarias como referencia del tenis base nacional.

El equipo masculino, formado por Stefan Shangichev (FCT), José Luis Vega (FCT) y Pablo Mansito Delgado (R.C. Náutico de Tenerife), y capitaneado por Rayco Sánchez, firmó una final memorable. El primer punto lo logró José Luis Vega con una gran victoria ante Álvaro Marín, imponiéndose por 6-1, 6-1. Murcia empató el otro partido individual gracias al triunfo del murciano Jaime Alcaraz (hermano menor de Carlos Alcaraz) derrotando al canario Stefan Shanguichev por 6-4, 3-6, 6-4. En el doble decisivo se impuso la pareja canaria formada por Stefan Shanguichev y José Luis Vega por 6-4 y 6-3 al doble murciano formado por Álvaro Marín-Jaime Alcaraz.

Los combinados masculino y femenino con el técnico Rayco Sánchez C7

Mientras, el equipo femenino integrado por las jugadoras Elisa Cristina García (FCT), Sabrina Ortí y Nia Kalatozishvilli, ambas del Club de Tenis Oceánico, alcanzó las semifinales, cayendo ante la Comunidad Valenciana. Un resultado que consolida a Canarias entre las cuatro mejores selecciones del país y que refuerza el excelente momento del tenis canario de base.

