Canaluz apuesta por el talento joven y se convierte en patrocinador principal de Iris García, medalla de bronce Sub'20, en el Mundial de Grappling de Grecia El apoyo de Canaluz supone un impulso determinante para su desarrollo deportivo en una etapa clave de crecimiento

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:18 Compartir

Canaluz anuncia con orgullo su patrocinio oficial a Iris García García, joven promesa cántabro-canaria del Grappling y del Jiu Jitsu español, que a sus 17 años acaba de conquistar la medalla de bronce (Sub 20) en el Campeonato Mundial de Grappling celebrado recientemente en Loutraki (Grecia). Su impecable rendimiento internacional confirma el enorme potencial de una atleta llamada a convertirse en referencia en los deportes de combate en España.

El apoyo de Canaluz supone un impulso determinante para su desarrollo deportivo en una etapa clave de crecimiento. La primera compañía eléctrica de Canarias para toda España refuerza así su compromiso con el talento emergente y con el fomento del deporte entre los jóvenes, apostando por proyectos que inspiran valores como el esfuerzo, la disciplina y la superación.

Una trayectoria meteórica

En apenas 16 meses, Iris ha pasado de iniciarse en el Grappling —motivada por su tío Tarek— a consolidarse como una de las figuras juveniles más prometedoras del panorama nacional. Actualmente compite representando a España, desde la Selcción Española y lo hace con un currículum brillante:

- Medalla de bronce en el Mundial de Grappling 2023 en Grecia.

- Múltiples medallas nacionales e internacionales en Grappling y Jiu Jitsu brasileño (BJJ).

- Reconocida por el Ministerio de Educación y Deportes como deportista de alto nivel.

- Participación oficial en torneos internacionales registrados en Smoothcomp y la UAE Jiu Jitsu Federation.

Con apenas 17 años y siendo cinturón azul de Jiu Jitsu, su progresión es excepcional.

Aún más destacable es que Iris obtuvo esta medalla compitiendo en una categoría muy superior a la que le correspondía por edad y peso, un reto que afrontó con absoluta determinación. Lejos de limitarla, esta desventaja inicial evidenció su carácter competitivo y su enorme capacidad técnica. Enfrentarse a rivales con mayor experiencia y desarrollo físico y aun así alcanzar el bronce mundial demuestra no solo su talento excepcional, sino también una madurez deportiva muy poco común en atletas de su edad. Canaluz apuesta por ese espíritu valiente que convierte cada desafío en una nueva oportunidad para crecer.

Una historia de dedicación y futuro

Nacida en Santander y residente en Las Puntillas (Carrizal, Gran Canaria) desde hace ocho años, Iris combina los estudios con una exigente rutina de entrenamiento: más de cinco horas diarias centralizadas en el nuevo gimnasio de su equipo Team NÉMESIS, donde se prepara diariamente en Carrizal de Ingenio.

Su capacidad de sacrificio, talento y madurez deportiva la han situado como una de las jóvenes más prometedoras del grappling europeo. El respaldo de Canaluz llega en un momento clave para facilitar desplazamientos, materiales, preparación física avanzada y participación en competiciones internacionales.

Canaluz, energía para el futuro del deporte

Para Canaluz, este patrocinio forma parte de una estrategia firme de apoyo al desarrollo personal y deportivo de jóvenes talentos que representan valores con los que la compañía se identifica: esfuerzo, compromiso y excelencia.

Una familia de deportistas

El espíritu competitivo de Iris no es casual. Es la mayor de cinco hermanos, todos vinculados al deporte, y en competiciones recientes también destacó su hermano Marco García, quien logró igualmente brillantes resultados internacionales. Un ejemplo de disciplina, unión y pasión por el deporte que define a toda la familia.

Temas

Jóvenes