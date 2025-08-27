Los campeonatos de Canarias y de España tienen una cita en la Anfi Mogán Swim Run El campeón del mundo Iván Raña será el padrino de la prueba del sábado 6 de septiembre

CANARIAS7 Mogán Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:06

El emergente deporte del Swim Run tendrá su epicentro nacional radicado el próximo sábado 6 de septiembre en el municipio grancanario de Mogán, donde se disputará la prueba valedera para los campeonatos de Canarias y de España dentro de la Anfi Mogán Swim Run, que llevará a los deportistas, más de doscientos, a competir entre la playa de Arguineguín y la Isla Corazón, un precioso islote situado dentro de Anfi del Mar.

Top Time Eventos impulsa, con el apoyo de Anfi del Mar, y el Ayuntamiento de Mogán, está competición que tiene un recorrido de 9.100 metros en total, distribuidos en 2.600 en una travesía a nado en la playa de Arguineguín, y los 6.500 metros restantes en una carrera a pie que acabará en Isla Corazón, donde se realizará la entrega de premios de las diferentes categorías.

Cabe significar que las dos federaciones de triatlón, la canaria y la española, están involucradas en la organización de esta prueba que tiene carácter de campeonato regional y nacional.

Esta atractiva Anfi Mogán Swim Run 2025 tendrá un espectador que sabe mucho de triatlones, acuatlones y modalidades paralelas. Y es que nada menos que el multicampeón Iván Raña estará la próxima semana en Gran Canaria para compartir sus experiencias con los participantes y espectadores en su calidad de padrino de la prueba.

Tal y como explicó Luis Becerra, concejal de Deportes moganero, esta apuesta por una competición nacional, «que hace muchos años, creo que once que no venía por Gran Canaria, está encardinada en nuestra intención de conseguir que Mogán esté a la vanguardia de deportes con un componente de familia, alto rendimiento, turismo y de comodidad para todos los que nos visiten. Será una jornada divertida, dinámica y de gran espectáculo visual a lo largo de todo el recorrido. Contamos con el aporte de las federaciones de Canarias y española y de una empresa que es líder en el trato al deporte para todos como es Anfi del Mar.

José Luis Trujillo, director general del Grupo Anfi, comentó que «en Anfi apostamos firmemente por el deporte y la celebración de eventos de primer nivel. La Swim Run Anfi Gran Canaria Mogán 2025», aseguró, «es una prueba dinámica, rápida y muy atractiva visualmente para el espectador, que estamos seguros será un éxito tanto de participación como de organización».

En este sentido, el máximo responsable del Grupo Anfi, resaltó que «una vez más, hablar de deporte es hablar de Anfi. Nuestro destino es un auténtico paraíso no solo para el descanso, sino también para la práctica deportiva, ya sea en solitario o en familia».

En este punto, añadió que «nuestro objetivo es que nuestros socios, visitantes y deportistas encuentren aquí el mejor entorno para combinar vacaciones y actividad deportiva».

Por ese motivo, la firma turística ha creado la división Anfi Sports Academy, con la que busca dar cobertura a todas las necesidades de quienes eligen entrenar, competir o iniciarse en cualquier disciplina deportiva en Anfi. «Este evento es un claro ejemplo de nuestra vocación por impulsar un estilo de vida saludable y por consolidar a Anfi como referente deportivo en Canarias. Mucha suerte a todos los participantes y les veremos en la línea de meta», concluyó.

Por su parte, el organizador, Pablo González, director de Top Time Eventos, hizo hincapié en algunas de las características de esta Anfi Mogán Swim Run, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, y comentó que hasta el 29 de agosto se pueden realizar las inscripciones. También habrá un Open Popular. Todos los detalles de la prueba se pueden encontrar en swimruntour.es.

Ampliar C7 Iván Raña, primer español en el Salón de la Fama Mundial de Triatlón «Instinto Raña: De incomprendido a pionero del triatlón». Ese es el título del libro publicado en el año 2017 que recoge parte de la vida del primer español que fue escogido para entrar en el selecto Salón Mundial de la Fama de Triatlón. Eso ocurrió en 2023. Iván Raña Fuertes (Galicia, 1979) se suma a la Anfi Mogán Swim Run 2025 en calidad de padrino de la prueba. En su impresionante palmarés figuran tres medallas en el Campeonato Mundial de Triatlón entre los años 2002 y 2004, una medalla de plata en el Mundial por Relevos de 2003 y tres medallas en los campeonatos de Europa entre los años 2001 y 2003. Participó en tres Juegos Olímpicos, Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, obteniendo dos diplomas olímpicos de quinto lugar en las citas de Australia y Corea. En acuatlón consiguió una medalla de oro en el Campeonato Mundial de 2001.