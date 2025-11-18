Vithas repite en la San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria reforzando el dispositivo sanitario El Hospital Universitario Vithas Las Palmas repite como aliado en la carrera más solidaria de Canarias, afianzando los lazos con la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria

El grupo sanitario vuelve a unirse al equipo para asegurar la cobertura sanitaria de la carrera más solidaria del año, en un despliegue que crece y se fortalece en esta nueva cita.

Tras su estreno en la edición pasada, Vithas amplía en 2025 su despliegue con el fin de atender con la máxima eficacia a los 10.001 corredores y corredoras que se esperan en esta carrera, además de ampliar su implicación más allá de lo sanitario con actividades de ocio y entretenimiento para amenizar la gran fiesta del deporte antes y después de la salida.

La firma del convenio por parte del gerente de Top Time Eventos, entidad organizadora, Pablo González, y el director gerente de Vithas Canarias, David García, afianza esta unión para 2025, con un dispositivo compuesto por más de una veintena de profesionales sanitarios entre médicos, enfermería, técnicos sanitarios y conductores/as. Para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia, la organización contará con dos ambulancias medicalizadas, una sanitarizada, tres ambulancias básicas, varios vehículos de intervención rápida y un hospitalito totalmente equipado ubicado en el recorrido.

Además, el Hospital Universitario Vithas Las Palmas, situado en el itinerario de la prueba, volverá a funcionar como segundo hospitalito, activando su infraestructura y equipo humano para prestar apoyo directo al dispositivo de carrera.

La continuidad de Vithas como socio sanitario de la San Silvestre refuerza la carrera con un aliado de sólida trayectoria profesional y con un amplio abanico de servicios y experiencia deportiva y de asistencia en grandes eventos. El hospital cuenta con más de cuarenta especialidades médicas y un servicio de Urgencias 24 horas con urgencias generales, traumatológicas, pediátricas, ginecológicas y obstétricas. A ello se suma el servicio de Cardiología, único en la sanidad privada de Canarias, que permite tratar un infarto mediante cateterismo en apenas 30 minutos desde su diagnóstico en Urgencias, algo clave para la seguridad en eventos deportivos multitudinarios.

El Hospital Universitario Vithas Las Palmas es un referente en Medicina Deportiva y garantía para los miles de personas que acuden cada año a esta unidad, desde deportistas de élite hasta quienes desean iniciarse en la actividad física, mejorar su estado de salud, perder peso o retomar hábitos saludables tras periodos de sedentarismo. La Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica, asimismo, se ha consolidado como un servicio de referencia para deportistas de múltiples disciplinas.

Con motivo de la San Silvestre Las Palmas de Gran Cnaria 2025, Vithas ofrecerá a todos los participantes de la carrera un descuento especial para la realización de un reconocimiento médico-deportivo completo, un gesto con el que el grupo se une a celebrar el año nuevo con salud y con hábitos de vida saludables. Este examen incluye pruebas avanzadas como el análisis de gases mediante una prueba de esfuerzo, valoración cardiológica, estudio de la composición corporal, ergoespirometría, calorimetría y un informe deportivo detallado que permite a cada corredor conocer su estado de salud y sus umbrales de trabajo.

La San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria 2025 se celebrará el 31 de diciembre a partir de las 15 horas, en una edición que busca ser histórica y cumplir al reto de reunir a 10.001 corredores solidarios/as. Con el refuerzo de Vithas, la prueba volverá a contar con un entorno seguro, en un circuito y una operativa preparada para atender cualquier necesidad sanitaria con la máxima profesionalidad y eficacia.

La carrera solidaria San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través del instituto insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes y Turismo de la ciudad, además de Turismo Islas Canarias e islas Canarias Latitud de Vida. Colaboran en hacer realidad este evento Turismo de Gran Canaria, Vithas en todo el soporte sanitario de la prueba, Sloan, Cajasiete, Fitness Park, Gofio La Piña, Sonocom y Trican como presidente honorífico y fundador de esta icónica cita en la capital.