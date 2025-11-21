Velocidad, táctica y espectáculo: comienza la 44 Cup Marina Jandía Marina Jandía, Fuerteventura – La 44 Cup Marina Jandía comenzó con una jornada llena de emoción y adrenalina

Los vientos alisios ofrecieron las condiciones perfectas para disputar las tres pruebas previstas, brindando un auténtico espectáculo de vela en un entorno paradisíaco del sur de Fuerteventura, en las Islas Canarias

El Team Aqua de Christian Bake y con el táctico Cameron Appelton arrancó con fuerza, firmando un 1º, 3º y 2º, mientras que Aleph respondió con consistencia (4º, 2º y 1º). Artemis, con registros de 5º, 1º y 5º, y Gemera, empatado en puntos, completan la primera tabla de líderes, dejando claro que la competición estará al rojo vivo.

Por su parte, el Lanzarote Calero Sailing Team mostró una mejora notable en sus salidas, aunque algunas penalizaciones le hicieron ceder puestos, terminando 9º, 6º y 7º, lo que le sitúa séptimo empatado con Península Racing.

El patrón y armador del Lanzarote Calero Sailing Team, Daniel Calero manifestó su satisfacción por cerrar aquí la temporada: Este campo de regatas es increíble, muy cambiante, muy táctico. Me alegra muchísimo que podamos celebrar aquí el final de temporada».

Fuerteventura se convierte estos días en la capital de la vela de alto nivel, gracias al desarrollo del nuevo puerto deportivo Marina Jandia, con una competición que promete emociones hasta el próximo domingo.

La 44Cup Marina Jandía está organizada por Calero Marinas en cooperación con Puertos Canarios y el patrocinio de Islas Canarias, Cabildo de Fuerteventura, el Patronato de Turismo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Pájara desde sus áreas de Deporte y Turismo, R2 Hoteles y Cicar.