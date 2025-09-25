SPAR Gran Canaria refuerza su apoyo al deporte inclusivo con el patrocinio del CF Panadería Pulido

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:11 Compartir

SPAR Gran Canaria ha reforzado su compromiso con el deporte como motor de integración social mediante un nuevo acuerdo de patrocinio con el Club de Fútbol Panadería Pulido (I+I) San Mateo, una entidad que en cuatro años de trayectoria ha conseguido consolidarse como referente en iniciativas inclusivas y de participación ciudadana.

Entre sus logros destaca haber sido uno de los primeros clubes de la isla, junto a la Unión Deportiva Las Palmas, en contar con un equipo inclusivo dentro de sus categorías. Además, de cara a la temporada 2025-2026, el club prevé disputar alrededor de ocho encuentros en los que los participantes podrán jugar en un ambiente de competición y convivencia.

A esta apuesta se suma la iniciativa 'Fútbol Caminando para mayores de 60 años', que comenzó en noviembre de 2024. Este proyecto, impulsado por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) y respaldado por el Ayuntamiento de San Mateo, se integra en las actividades municipales de envejecimiento activo. El CF Panadería Pulido San Mateo es, en la actualidad, el único club de Gran Canaria que cuenta con un equipo en esta modalidad, ampliando su alcance a todas las franjas de edad.

Ampliar Equipo I+I y 'Fútbol Caminando para mayores de 60 años' del CF Panadería Pulido. C7

El acto de presentación contó con la presencia del vicepresidente de SPAR Gran Canaria, José López; el director general de SPAR ARADASA, Alejandro Fleitas, y el presidente del CF Panadería Pulido Vega de San Mateo, Francisco Rodríguez Pulido. También asistieron por parte del Ayuntamiento la concejala de Servicios Sociales, Elena Santana, y el concejal de Deportes, Miguel Reyes.

Mediante este patrocinio, SPAR Gran Canaria ha querido dar un paso más en su estrategia de responsabilidad social, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, reforzando su contribución al ODS 3 (salud y bienestar), ODS 10 (reducción de desigualdades) y ODS 17 (alianzas para lograr objetivos).

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.