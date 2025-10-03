La Isleña impulsa el deporte y la alimentación saludable con el patrocinio de «La Isleña Trail del Norte» La marca canaria de pasta refuerza su compromiso con la vida saludable y el respeto al entorno a través de esta competición deportiva que espera reunir a más de 4.000 personas en Arucas

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:55 Compartir

La Isleña da un paso más en su estrategia de comunicación y compromiso con la comunidad al convertirse en el patrocinador principal de la competición de trail «La Isleña Trail del Norte». Este evento deportivo, que se celebrará el 1 de noviembre en el municipio de Arucas, consolida la apuesta de la marca por asociarse a valores como la sostenibilidad, la vida saludable y el esfuerzo, reforzando su conexión con sus consumidores.

Durante la firma del patrocinio también se presentó la nueva camiseta oficial de la competición, ahora rebautizada como «La Isleña Trail del Norte». El evento, organizado por el Club Deportivo Chanchullo en colaboración con la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Arucas, el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y otras entidades privadas, espera reunir a cerca de 1.000 corredores y más de 3.000 espectadores, generando un impacto directo estimado en 4.000 personas.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Con esta acción, la marca de pasta canaria quiere establecer un vínculo auténtico con sus consumidores y representa una oportunidad para llegar a las familias en un entorno experiencial, alejado de los formatos publicitarios tradicionales ya que no sólo consigue aumentar la visibilidad de la marca sino también llevar el momento de consumo directamente al evento, asociando su producto estrella, la pasta, a un estilo de vida saludable y equilibrado.

De hecho, la estrategia de comunicación de La Isleña ha venido presentando cambios como la campaña «La Pasta Nuestra», desarrollada en 2022, que permitió consolidar su identidad canaria.

Esta evolución ha pasado por enriquecer los mensajes con una nueva narrativa, incorporando valores como la sostenibilidad, la nutrición adecuada y el apoyo al deporte. Por eso, este patrocinio se alinea perfectamente con esta visión, permitiendo a La Isleña reforzar su compromiso con el entorno, la salud y la comunidad local.

«La Isleña Trail del Norte» se presenta como un evento deportivo de referencia en Canarias, con una clara proyección regional. La competición, que tendrá lugar en el entorno natural de Arucas, contará con cinco modalidades:

- Gorila King Kong (24 km): máximo 300 corredores

- Gorila Plateado (16 km): máximo 250 corredores

- Gorila Titi (8 km): máximo 200 corredores

- Gorila Canicross (8 km): máximo 30 corredores

- Gorila Senderismo (8 km): máximo 30 corredores

Además de las carreras, el evento incluirá actividades complementarias como la Feria del Corredor, charlas, un tenderete final y un concierto, que aportará brillo a una experiencia completa tanto para participantes de la carrera como público. En este sentido se espera que la sigan más de 3.000 personas y por ello se convierte en la plataforma ideal para que La Isleña conecte con su audiencia de manera directa y significativa.

Este patrocinio permite hacer especial hincapié en valores como la sostenibilidad y la conexión con la naturaleza, intrínsecos al Trail running, además de promocionar una vida saludable y una nutrición equilibrada, propósito central del evento, posicionando a la marca como la mejor opción para quienes buscan salud y bienestar. Al mismo tiempo, permite a los asistentes asociar La Isleña con momentos de disfrute fortaleciendo el vínculo emocional con sus consumidores, ya que en el evento podrán crear puntos de conexión directa.