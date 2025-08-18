Helados, fútbol y futuro: Kalise y la UD Las Palmas inician juntos una temporada de innovación y crecimiento

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:03 Compartir

Un compromiso deportivo de larga duración

La Unión Deportiva Las Palmas se prepara para el inicio de una nueva temporada, la 2025-2026, y lo hace de la mano de un patrocinador cuya relación con el club se remonta a 2010. Kalise, uno de los referentes industriales de Canarias, ha renovado su acuerdo, consolidando una alianza que comenzó con la presencia de la marca en las vallas del estadio y que, con el tiempo, ha evolucionado hasta ocupar un lugar en las camisetas de la equipación oficial del club. Este apoyo a la UD Las Palmas es una muestra de la arraigada apuesta de la compañía por el deporte local, que se extiende a otras colaboraciones estratégicas, como el respaldo a los equipos de baloncesto Dreamland y Lenovo, así como a diversos proyectos en disciplinas como body board, el judo o el tenis.

Resultados de la campaña digital

La colaboración sostenida con el deporte se integra en un marco más amplio de la compañía, caracterizado por su constante evolución y su adaptación a las nuevas dinámicas del mercado. En este sentido, Kalise ha logrado demostrar una notable capacidad para conectar con su audiencia a través de canales digitales, un esfuerzo que se refleja en sus recientes campañas. Un ejemplo destacado es la acción promocional protagonizada por Andrés Iniesta, la cual generó una respuesta contundente entre el público. La campaña digital, centrada en Reel y Stories en Instagram, obtuvo un impacto significativo, alcanzando a 2 millones de personas únicas y acumulando más de 3.8 millones de visualizaciones. El contenido logró una fuerte conexión con la audiencia, generando más de 100,000 likes y más de 1,000 comentarios, cifras que evidencian un nivel de interacción muy por encima de lo habitual en redes sociales. Estos resultados de notoriedad y engagement se alinean con la estrategia de Kalise de reforzar su presencia digital, uno de sus proyectos en marcha para el presente ejercicio.

Análisis del ejercicio 2024 y previsiones de crecimiento

El desempeño de la compañía en el ejercicio 2024 estuvo en línea con la evolución del sector de helados, que experimentó un ligero retroceso debido a factores como el inicio climatológico y el aumento de precios. A pesar de estos desafíos, Kalise cerró el año con unos ingresos brutos totales de 91.35 millones de euros, lo que representa una moderada reducción del 2.4% respecto al ejercicio anterior.

En el segmento de Helados, las ventas se mantuvieron en 58.6 millones de euros, y unos 30 millones de euros en Yogur y Postres, comercializando un volumen de 8.8 millones de litros de Helados y 5,7 millones de litros de Yogur y Postres.

La previsión de la compañía para 2025 es alcanzar los 61 millones de euros en la categoría de Helados y 34 MM en Yogur y Postres.

La estructura de ventas de Helado por canales muestra un equilibrio estratégico: la hostelería (Horeca) absorbió el 32% de los ingresos, el canal de impulso y heladerías mantuvo su peso con un 50%, y el retail representó el 18% del total. Estos datos subrayan la fortaleza de la marca en sus canales tradicionales.

Innovación en producto y proyectos estratégicos

Para 2025, la empresa ha presentado varias novedades en su catálogo de productos. En el sector de helados, ha lanzado el cono Connet Banoffee, un helado de sabor a plátano y galleta con salsa de caramelo salado y trozos de caramelo crujiente. La segunda novedad es Triball, un helado de leche malteada con bolitas de arroz recubiertas. En la categoría de lácteos, Kalise ha introducido el yogur Cremoso Natural y ha ampliado su gama de lácteos fermentados con proteínas con nuevos sabores como stracciatella y mango-maracuyá, disponibles en varios formatos.

Además de la innovación en producto y la digitalización, Kalise mantiene proyectos estratégicos en marcha. En materia de sostenibilidad, la compañía ha formalizado una colaboración con la empresa Ric Renovables para instalar sistemas fotovoltaicos en sus naves de Tenerife y Fuerteventura, con el objetivo de cubrir una parte significativa de sus necesidades energéticas.

La renovación del patrocinio con la UD Las Palmas es una clara muestra de la visión a largo plazo de Kalise, que busca no solo liderar el mercado a través de la innovación y la digitalización, sino también reafirmar su arraigo y su apoyo a los símbolos más representativos de la comunidad canaria.

Ampliar