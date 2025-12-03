La Gran Canaria Bike Week retoma el pulso con la etapa AGÜIMES – SURESTE RURAL La 37ª edición vuelve a rodar desde Maspalomas con un recorrido de 98 kilómetros y más de 1.500 metros de desnivel positivo

Tras un merecido día de descanso, la Gran Canaria Bike Week volvió a la acción con su segunda etapa, una espectacular jornada de 98,38 kilómetros que demuestra por qué este evento celebra ya su 37ª edición como la cita cicloturista más emblemática del archipiélago.

La jornada arrancó desde el Hotel Suites & Villas by Dunas en Maspalomas, un pelotón de 200 ciclistas cogió dirección a Juan Grande, Doctoral y Vecindario, antes de adentrarse en la GC-65 rumbo a Santa Lucía. A partir del kilómetro 29,5 comenzó el ascenso al primer puerto del día, la Era del Cardón, punto en el que el pelotón se dirigió hacia Agüimes, donde tuvo lugar el primer reagrupamiento y avituallamiento ligero.

Desde Agüimes, los participantes se dirigieron a Temisas por la GC-550, carretera en la que se inició el reto del segundo puerto de montaña: el Alto de Temisas, uno de los ascensos más característicos del sureste de Gran Canaria.

En Santa Lucía de Tirajana, los ciclistas fueron recibidos por el concejal de Deportes del municipio, Julio Jesús Ojeda. Allí se llevó a cabo un nuevo reagrupamiento y avituallamiento general que permitió a los participantes coger fuerzas antes de emprender el largo descenso pasando por Los Cuchillos para finalizar la etapa en el hotel oficial de la prueba.

Con un desnivel positivo de 1.505 metros y una altura máxima de 821 metros, esta etapa representó un desafío ideal para disfrutar de la diversidad paisajística y orográfica del sur y sureste de Gran Canaria, combinando esfuerzo, convivencia y la mejor tradición cicloturista que caracteriza a la Gran Canaria Bike Week.

Organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos, la Gran Canaria Bike Week cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, a través de la marca Islas Canarias, Latitud de Vida.