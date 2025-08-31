Fitness Park: La revolución tecnológica del Fitness que llega a Canarias para quedarse Una nueva era en el mundo del fitness ha comenzado en las Islas Canarias con la llegada de Fitness Park, la cadena europea que está transformando la experiencia de entrenar con su innovador concepto de «tech experience»

En un mercado fitness cada vez más competitivo, Fitness Park ha logrado posicionarse como la referencia en las Islas Canarias gracias a una propuesta revolucionaria que combina tecnología de vanguardia, accesibilidad total y un compromiso inquebrantable con la satisfacción del cliente. Según nos explica Thomas Massé, CEO de Fitness Park Canarias, «nuestro objetivo es claro: ser el número uno del fitness en Canarias y convertirnos en una marca accesible para cualquier persona».

Tres Pilares Fundamentales

La estrategia de Fitness Park se basa en tres elementos diferenciadores que la separan de la competencia tradicional. El primero y más destacado es su disponibilidad horaria excepcional: 365 días al año, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. «Nos adaptamos al usuario, el atleta necesita disponibilidad, no solo de lunes a jueves, sino de lunes a domingo. Personas que trabajan, familias… Nuestro apoyo durante todo el año es constante; esta es nuestra máxima».

El segundo pilar es la inversión en maquinaria de última generación. Fitness Park ha apostado por las marcas más prestigiosas del sector: Technogym, considerada la mejor marca del mundo y conectada a internet; Eleiko, líder internacional en la parte de powelifting y cross training; Hammer Strength, enfocada en la musculación libre; y Gym 80, que se distingue por su calidad «Made in Germany» y su constante innovación. Equipamiento disponible en el recién inaugurado Fitness Park del Cruce de Arinaga».

El tercer elemento diferenciador es el concepto de «tech experience» que impregna toda la filosofía de la marca. No se trata de un gimnasio tradicional, sino de un espacio completamente conectado que ofrece una experiencia 360 grados a través de su aplicación móvil, reservar clases colectivas*, acceder al club con un código QR, crear o seleccionar entrenamientos personalizados según tu nivel y objetivos, seguir tu progreso y marcas personales, votar por la música del club y contactar con los entrenadores para resolver dudas. También puedes hidratarte escaneando tu código y unirte a la comunidad de socios para conectar e interactuar.

Expansión Estratégica en el Archipiélago

La llegada de Fitness Park a Canarias comenzó en enero de 2022 con la apertura de su primer centro en el Centro Comercial Las Terrazas, con gran aceptación. Este éxito inicial validó un concepto que hasta entonces no existía en las islas, lo que motivó la apertura del segundo centro en el Centro Comercial Las Ramblas ocho meses después.

El crecimiento continuó con la apertura en Vecindario y, en agosto con la inauguración de un nuevo gimnasio en el Cruce de Arinaga, que desde entonces ha registrado una notable aceptación por parte de los usuarios.

Los planes de expansión son ambiciosos. Actualmente se encuentran en obras en Tamaraceite, tienen proyectos para el sur de la isla y otros desarrollos en Las Palmas, con el objetivo de llegar a entre 8 y 10 gimnasios en Gran Canaria. Paralelamente, Tenerife verá la apertura de dos centros este año y otros dos el próximo, mientras que ya se busca sede para Fuerteventura y Lanzarote.

Experiencia 360 y tecnología integrada

Más allá de la maquinaria de élite, Fitness Park ofrece una amplia gama de servicios que completan la experiencia: estación de agua, hidromasaje, báscula biométrica, Mylocker (taquillas de alquiler privado) y la posibilidad de invitar a un amigo. Todo esto integrado en una aplicación que conecta todas las máquinas y hace seguimiento completo de los entrenamientos.

«La tecnología nos tiene muy conectados, todo está en la app y todas las máquinas guardan lo que haces, te registran el entrenamiento. La báscula mide la pérdida de peso y grasa y el aumento de masa muscular». Además, la aplicación permite entrenar en casa para no perder la rutina, manteniendo así la continuidad del programa de fitness.

Filosofía de largo plazo y escucha activa Una de las claves del éxito de Fitness Park radica en su filosofía de negocio a largo plazo. Con una cuota de 27 euros cada cuatro semanas que da acceso a los más de 350 gimnasios que la cadena tiene en Europa, la marca prioriza la satisfacción del cliente por encima de los beneficios inmediatos. Esta filosofía se materializa en una escucha activa constante de las necesidades de los usuarios. Un ejemplo claro fue la reforma realizada en el centro de Las Terrazas cuando los clientes solicitaron más espacio para musculación. La apuesta de Fitness Park por Canarias representa mucho más que la llegada de una nueva cadena de gimnasios. Es la introducción de un nuevo paradigma en el fitness insular, donde la tecnología, la accesibilidad y el compromiso con el cliente se combinan para ofrecer una experiencia única que está redefiniendo los estándares del sector en el archipiélago.