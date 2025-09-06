Braian Angola y Nico Brussino pasan el reconocimiento médico en HPS Cada pretemporada el personal del hospital se implica para que cada reconocimiento se realice con la máxima eficiencia

Continúan los reconocimientos médicos en Hospital Perpetuo Socorro (HPS) a los jugadores del Dreamland Gran Canaria, y esta semana pasaron por el centro hospitalario Braian Angola y Nico Brussino. Con el visto bueno a la Unidad de Medicina Deportiva, los jugadores se unen al equipo para afrontar la pretemporada y el inicio de curso con todas las garantías de encontrarse en buen estado de salud y preparación física.

Tanto Brussino como Angola pasaron por la revisión médica, al igual que han hecho el resto de jugadores en las últimas semanas, y como es habitual desde que HPS se convirtiera en el servicio médico oficial del Club, con el objetivo de confirmar que están preparados físicamente para afrontar la carga de entrenamientos y competiciones en la élite del baloncesto español y europeo.

El protocolo, liderado por las doctoras Irene Sánchez —especialista en Medicina del Deporte de la Unidad de Medicina Deportiva de HPS— y Laura González, cardióloga y médica especializada en medicina deportiva, contempla distintas fases que van desde la prevención, el control y la preparación física. El chequeo se inicia con una entrevista clínica detallada en la que se revisan antecedentes médicos, posibles lesiones previas, hábitos y rutinas del deportista, y en este primer paso también se realiza un estudio antropométrico —peso, talla, masa muscular— y una evaluación específica del aparato locomotor y musculoesquelético, con el objetivo de valorar movilidad, flexibilidad de músculos y articulaciones.

Ampliar Reconocimiento médico Braian Angola. C7

Continúa con pruebas específicas: un electrocardiograma en reposo, la espirometría basal y una prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios. Esta última ofrece información precisa sobre la capacidad del corazón, los pulmones y el metabolismo durante la actividad física. Finalmente, en coordinación con el servicio de Cardiología, se les realiza una ecocardiografía que permite descartar alteraciones cardíacas y confirmar que los jugadores están en condiciones óptimas para afrontar la temporada.

El servicio médico de Hospital Perpetuo Socorro acompaña a los jugadores del Dreamland Gran Canaria en la pretemporada con un doble objetivo: prevenir lesiones y garantizar que el rendimiento físico de cada profesional se encuentre en el nivel más alto posible desde el primer día de trabajo. Un acompañamiento que continúa a lo largo de la temporada, con un seguimiento constante e integral durante el curso de las competiciones.

«Desde HPS ponemos al servicio del Club protocolos médicos de gran precisión y un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados, creando una relación en la que la excelencia, la profesionalidad y el compromiso con la salud son los pilares fundamentales», detalla Eva Molina Barber, directora del departamento de Marketing y Comunicación del grupo hospitalario y gerente de Kala By HPS.

«Trabajamos con rigor, aplicamos protocolos de precisión y ofrecemos absoluta discreción», manifiesta.