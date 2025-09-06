Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de septiembre de 2025
Reconocimiento médico Nico Brussino. C7

Braian Angola y Nico Brussino pasan el reconocimiento médico en HPS

Cada pretemporada el personal del hospital se implica para que cada reconocimiento se realice con la máxima eficiencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:23

Continúan los reconocimientos médicos en Hospital Perpetuo Socorro (HPS) a los jugadores del Dreamland Gran Canaria, y esta semana pasaron por el centro hospitalario Braian Angola y Nico Brussino. Con el visto bueno a la Unidad de Medicina Deportiva, los jugadores se unen al equipo para afrontar la pretemporada y el inicio de curso con todas las garantías de encontrarse en buen estado de salud y preparación física.

Tanto Brussino como Angola pasaron por la revisión médica, al igual que han hecho el resto de jugadores en las últimas semanas, y como es habitual desde que HPS se convirtiera en el servicio médico oficial del Club, con el objetivo de confirmar que están preparados físicamente para afrontar la carga de entrenamientos y competiciones en la élite del baloncesto español y europeo.

«Trabajamos con rigor, aplicamos protocolos de precisión y ofrecemos absoluta discreción»

El protocolo, liderado por las doctoras Irene Sánchez —especialista en Medicina del Deporte de la Unidad de Medicina Deportiva de HPS— y Laura González, cardióloga y médica especializada en medicina deportiva, contempla distintas fases que van desde la prevención, el control y la preparación física. El chequeo se inicia con una entrevista clínica detallada en la que se revisan antecedentes médicos, posibles lesiones previas, hábitos y rutinas del deportista, y en este primer paso también se realiza un estudio antropométrico —peso, talla, masa muscular— y una evaluación específica del aparato locomotor y musculoesquelético, con el objetivo de valorar movilidad, flexibilidad de músculos y articulaciones.

Reconocimiento médico Braian Angola. C7

Continúa con pruebas específicas: un electrocardiograma en reposo, la espirometría basal y una prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios. Esta última ofrece información precisa sobre la capacidad del corazón, los pulmones y el metabolismo durante la actividad física. Finalmente, en coordinación con el servicio de Cardiología, se les realiza una ecocardiografía que permite descartar alteraciones cardíacas y confirmar que los jugadores están en condiciones óptimas para afrontar la temporada.

El servicio médico de Hospital Perpetuo Socorro acompaña a los jugadores del Dreamland Gran Canaria en la pretemporada con un doble objetivo: prevenir lesiones y garantizar que el rendimiento físico de cada profesional se encuentre en el nivel más alto posible desde el primer día de trabajo. Un acompañamiento que continúa a lo largo de la temporada, con un seguimiento constante e integral durante el curso de las competiciones.

«Desde HPS ponemos al servicio del Club protocolos médicos de gran precisión y un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados, creando una relación en la que la excelencia, la profesionalidad y el compromiso con la salud son los pilares fundamentales», detalla Eva Molina Barber, directora del departamento de Marketing y Comunicación del grupo hospitalario y gerente de Kala By HPS.

«Trabajamos con rigor, aplicamos protocolos de precisión y ofrecemos absoluta discreción», manifiesta.

