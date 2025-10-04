La Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria invita a los corredores a donar su medalla por los montes de Canarias

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:21 Compartir

La Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria volverá a llenar de ambiente deportivo y solidario la capital el próximo 1 de noviembre de 2025. Fiel a sus valores de solidaridad, inclusión y sostenibilidad, la prueba continúa reforzando su compromiso con las causas sociales y medioambientales.

En su edición 2025, la organización de nueva cuenta ha cerrando un acuerdo con la Fundación Foresta, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la recuperación, conservación y mantenimiento de los espacios naturales de Canarias. Gracias a esta colaboración, los corredores inscritos podrán renunciar voluntariamente a la medalla finisher, destinando su coste íntegro a la fundación.

La directora de la fundación, Alicia Rodríguez, expresó que «estamos encantados de que la Binter NightRun siga colaborando con la Fundación Foresta con este tipo de iniciativas, porque todo lo que puedan hacer las entidades privadas para mantener y preservar nuestra biodiversidad es un privilegio».

La responsable de Foresta también subrayó el vínculo entre deporte y sostenibilidad, destacando que «el correr es una manera de hacer ejercicio al aire libre y, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, rodeados de árboles, contribuye a compensar la huella que dejamos en nuestro día a día».

Actualmente, la Fundación Foresta desarrolla diferentes proyectos relacionados con la reforestación, el empleo verde, el voluntariado y la educación ambiental, gracias al apoyo tanto de entidades privadas como de administraciones públicas. Uno de los más destacados es «Proyecto Árboles», que lleva naturaleza a los colegios con el objetivo de «cambiar cemento por naturaleza». Este programa, desarrollado junto a la Fundación Sergio Alonso y la Fundación Acuorum, busca fomentar la conexión de los más pequeños con el entorno natural.

Rodríguez aprovechó para animar a los corredores a sumarse a la iniciativa y concluyó con un mensaje directo a los deportistas: «Anímate a donar tu medalla por los montes de Canarias».