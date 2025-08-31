Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del cartel 2025. C7
Baifo Extreme, 10 años contigo

La Baifo Extreme celebra su 10ª edición con tres días de puro OCR en Tindaya

La Baifo Extreme 2025 calienta motores para celebrar, los próximos 12, 13 y 14 de septiembre, su 10ª edición, consolidándose como la carrera de obstáculos (OCR) más salvaje y emblemática de Fuerteventura

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:11

Durante tres intensas jornadas, Tindaya se transformará en un auténtico campo de batalla para los amantes del deporte extremo. Cuerdas, barro, muros, cargas y pruebas de resistencia pondrán a prueba a los mejores atletas de OCR llegados desde diferentes puntos de Canarias y de la península, junto a cientos de participantes dispuestos a vivir una experiencia única.

La cita no se limita solo a la competición. El evento incluirá talleres medioambientales, una animada Fan Zone, música en directo, gastronomía local y otras sorpresas que harán las delicias de corredores y público.

Ya son diez años que se celebra la Baifo Extreme. Vívelo… y no dejes que te lo cuenten

Con una década de historia, la Baifo Extreme se ha convertido en un referente en el calendario deportivo canario, atrayendo tanto a atletas profesionales como a aficionados que buscan superar sus límites en un entorno natural incomparable como es Tindaya, en el municipio de La Oliva.

Inscríbete en www.baifoextreme.com

Las plazas son limitadas

