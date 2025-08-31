La Baifo Extreme celebra su 10ª edición con tres días de puro OCR en Tindaya
La Baifo Extreme 2025 calienta motores para celebrar, los próximos 12, 13 y 14 de septiembre, su 10ª edición, consolidándose como la carrera de obstáculos (OCR) más salvaje y emblemática de Fuerteventura
Durante tres intensas jornadas, Tindaya se transformará en un auténtico campo de batalla para los amantes del deporte extremo. Cuerdas, barro, muros, cargas y pruebas de resistencia pondrán a prueba a los mejores atletas de OCR llegados desde diferentes puntos de Canarias y de la península, junto a cientos de participantes dispuestos a vivir una experiencia única.
La cita no se limita solo a la competición. El evento incluirá talleres medioambientales, una animada Fan Zone, música en directo, gastronomía local y otras sorpresas que harán las delicias de corredores y público.
Ya son diez años que se celebra la Baifo Extreme. Vívelo… y no dejes que te lo cuenten
Con una década de historia, la Baifo Extreme se ha convertido en un referente en el calendario deportivo canario, atrayendo tanto a atletas profesionales como a aficionados que buscan superar sus límites en un entorno natural incomparable como es Tindaya, en el municipio de La Oliva.
Inscríbete en www.baifoextreme.com
Las plazas son limitadas
