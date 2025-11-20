Arranca la cuarta temporada de Baloncesto sin Límites Plátano de Canarias con dos concentraciones Plátano de Canarias y la Federación Canaria de Baloncesto impulsan un año más el deporte inclusivo en las Islas, con la primera liga federada de baloncesto a nivel nacional para deportistas con discapacidad intelectual y enfermedades relacionadas con salud mental. Arona en el sur de Tenerife y Puerto del Rosario en Fuerteventura acogerán las dos primeras citas de la nueva temporada 2025-2026

El deporte y la inclusión vuelven a encontrarse en la cancha. El próximo sábado, 22 de noviembre, dará comienzo la cuarta temporada de Baloncesto Sin Límites Plátano de Canarias, en una jornada inaugural que se celebrará a caballo entre dos islas: el Grupo Verde de Discapacidad Intelectual en el Pabellón Municipal Oasis de la capital majorera y el Grupo Blanco de Salud Mental en el Pabellón Polideportivo del Valle de San Lorenzo,

A la etapa de Puerto del Rosario asistirán cinco de los seis equipos que forman el Grupo Verde. El Toyota Adareva, CD Addin Basket, Magec Tías Inclusivo Rojo, Magec Tías Inclusivo Negro, Gran Canaria Proyecto Suma y el anfitrión, Gran Canaria Proyecto Suma Fuerteventura. La actividad comenzará a partir de las 10:30 horas. Por otro lado, en la de Arona competirán los dos equipos del Grupo Blanco de la isla de Tenerife. Náutico Tenerife Atelsam y Valle Sur Fátima Atelsam -equipo anfitrión- se enfrentarán en un duelo que comenzará a las 11:30 en una mañana de emociones, convivencia y baloncesto en la que se volverá a poner en valor el espíritu del deporte como herramienta de integración social en diferentes puntos del Archipiélago.

Un proyecto pionero en inclusión deportiva

Baloncesto Sin Límites Plátano de Canarias es una iniciativa pionera a nivel nacional. Desde su nacimiento en la temporada 2021-2022, ha consolidado un modelo de competición en formato concentración, con dos ligas -Salud Mental y Discapacidad Intelectual- y un balón propio inspirado en la Bandera de la Superación, cuyos colores oro, plata y bronce representan los tres tipos de discapacidad: sensorial, física y psíquica.

Gracias al compromiso de Plátano de Canarias y la Federación Canaria de Baloncesto, y a la colaboración de Fundación «La Caixa» y el Gobierno de Canarias, el proyecto se ha convertido en un referente del deporte que promociona la inclusión social de manera activa y ha inspirado el programa autonómico Incluye Sin Límites, que amplía el impacto de la iniciativa más allá de las canchas.

La fruta del deporte para todos

Plátano de Canarias presente en las principales competiciones deportivas y embajadora de hábitos de vida saludables, refuerza a través de este proyecto su apoyo al deporte como vehículo de integración y superación personal. «Baloncesto Sin Límites simboliza el poder del deporte para unir, inspirar y transformar vidas. En cada temporada, estos jugadores demuestran que el talento no entiende de barreras y que el esfuerzo y la pasión son el verdadero motor del deporte», señalan desde la marca.

La concentración inaugural en Los Llanos de Aridane será la primera de las que recorrerán 5 de las Islas a lo largo de la temporada, consolidando a Baloncesto Sin Límites Plátano de Canarias como una competición que trasciende lo deportivo para convertirse en una auténtica celebración de la inclusión, la convivencia y el espíritu canario.