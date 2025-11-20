La 44Cup Marina Jandía arranca oficialmente en Morro Jable

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:01 Compartir

Morro Jable acogió hoy la presentación oficial de la 44Cup Marina Jandía, la prestigiosa cita internacional de vela que reúne esta semana a algunos de los mejores equipos del mundo. El acto puso de relieve la importancia estratégica de este evento para Fuerteventura, tanto por su impacto económico como por la proyección internacional del municipio de Pájara como sede deportiva.

La presentación estuvo conducida por la maestra de ceremonias, quien destacó la colaboración entre Calero Marinas, Puertos Canarios, el Club Náutico de Jandía, la Cofradía de Pescadores de Morro Jable y todas las entidades que han hecho posible que la competición llegue a Marina Jandía.

El Director Insular de Puertos Canarios, Juan Luis López, valoró el papel del puerto de Morro Jable como sede de una competición de este calibre y explicó la relevancia que eventos como la 44Cup tienen dentro de la red portuaria del archipiélago además de la sostenibilidad de este tipo de evento que fomentan un consumo responsable y la economía azul.

El presidente de Calero Marinas, José Calero, subrayó la trascendencia de acoger esta regata en Marina Jandía, agradeciendo el acogimiento tanto de instituciones públicas como privadas

Por su parte, el director de la clase 44Cup, Bertrand Favre, explicó los motivos por los que la organización internacional eligió Fuerteventura como nueva sede del circuito, destacando las condiciones naturales de la isla y lo que se espera de esta primera edición en Morro Jable. «Empezamos hablar de Marina Jandía hace unos años con la familia Calero y estamos muy felices de estar aquí. Es una gran oportunidad de posicionar el destino en el mapa internacional de la vela».

El representante de Turismo de Islas Canarias, Ignacio Solana, se refirió al valor del evento dentro de la estrategia regional de turismo deportivo, señalando que competiciones de este nivel contribuyen a atraer visitantes interesados en la náutica y el mar.

El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, puso en valor la importancia de la colaboración público privada y destacó el legado de José Calero para impulsar una economía alternativa, tanto en términos de actividad económica como de visibilidad exterior que viene dada por este tipo de eventos se celebren en el municipio.

Por su parte, la consejera de Turismo Fuerteventura, Marlene Figueroa, destacaba el apoyo a este evento dentro de la estrategia de posicionamiento del destino azul que se está llevando a cabo desde su área en el Cabildo de Fuerteventura.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó el papel de la isla como escenario de grandes eventos deportivos y la importancia de la 44Cup dentro de la estrategia insular para diversificar y potenciar el turismo y al igual que el resto de autoridades, agradeció la apuesta segura, de la familia Calero no solo por el evento sino por el desarrollo de la infraestructura Marina Jandía, haciéndola hoy realidad con la celebración de la 44 Cup Marina Jandia.

La presentación contó también con la participación de dos regatistas canarios que compiten en esta edición: Alfredo González, del Lanzarote Calero Sailing Team, quien compartió su visión sobre competir en casa y las condiciones técnicas de Fuerteventura, como «equipo local» se sienten especialmente emocionado de poder navegar en esta costa y poder mostrar a los equipos de visitantes las bondades de este campo de regata. Por su parte, el laureado táctico del Península

Racing, Vasco Vascotto, se sintió muy agradecido de poder descubrir un nuevo destino para las regatas de alto nivel y puso en valor la apuesta de Calero Marinas por dicho destino.

El programa deportivo comenzó hoy miércoles 19, con la regata de entrenamiento y continuará hasta el domingo día 23 de noviembre, cuando se conocerá no solo al ganador de la 44Cup Marina Jandía, sino también al campeón del circuito 2025. Para acercar la competición al público, la organización ha habilitado un barco de espectadores gratuito.

Toda la información acerca del programa de regatas y el barco de espectadores está recogida en la web www.44cupcaleromarinas.com y en las redes sociales de Calero Marinas.

Este evento se lleva a cabo en coordinación con Puertos Canarios, el patrocinio de Promotur – Islas Canarias, Cabildo de Fuerteventura y Turismo Fuerteventura, Ayuntamiento de Pájara desde las áreas de Turismo y Deportes y empresas privadas como R2 Hotels y el grupo Cicar Cabrera Medina.