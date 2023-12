Un 'box' de la San Silvestre con toque canario

arece una caja de pizza, pero es el 'box sansilvestrero', que en lugar de un trozo de comida rápida, incluye todo lo necesario para los corredores. En este paquete, elaborado con cartón reciclable, el corredor encontrará una bolsita de Gofio La Piña para que le dé un chute de energía, un sobre de crema Physiorelax para usar cuando los músculos estén cansados, la camiseta oficial San Silvestre de color amarillo, un dorsal convertible en cartera, una promoción de un mes gratis en el gimnasio Macrofit y una bomba de semillas para plantar. Además, para celebrar el final de la carrera por todo lo alto, la cajita trae una lata de vino Peñascal para los mayores de edad y un zumo Bifrutas para los más pequeños.

Así es la caja que están recogiendo los participantes de la San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria 2023 que se lleva entregando desde el 26 de diciembre y que estará disponible hasta hoy, en horario de 10.00 a 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria.

Tanto los corredores con más de diez años participando en la San Silvestre como otros que se van a animar a participar por primera vez en este evento, se han preparado para el desafío que tendrá lugar el último día del año y dará comienzo a las 15.00 horas en la capital grancanaria, en la confluencia de las calles León y Castillo con Alejandro Hidalgo, frente a las instalaciones del club natación Metropol.

«Me motiva el hacer una actividad todos juntos, con mis hijos, mi marido, mis sobrinos. Vamos a participar aunque no hemos corrido mucho, pero bueno, es una actividad solidaria», relata María José Gutiérrez quien se ha animado a trotar por primera vez en la carrera solidaria que despide cada año en Las Palmas de Gran Canaria. «Me gusta que el dorsal sea reciclable y me sorprende que haya vino», concluye junto a su pareja David Iglesias, que admite no haberse preparado mucho, pero «aquí lo importante es pasarlo bien y estar con la familia disfrutando un rato», declara.

Medina Rivera es una de esas corredoras que lleva más de doce años participando en la prueba solidaria de fin de año: «Es una tradición para la familia y amigos, según van creciendo, van participando todos», comenta la mujer, quien también reconoce que se ha preparado poco para el desafío, pero cuenta con actitud y su objetivo es «pasar el rato y si no corro, camino, no importa».

Algunos tienen como fin pasárselo bien, pero otros se lo toman bastante en serio, como es el caso de Castillo, un joven procedente de Granada. «Normalmente yo suelo correr dos veces a la semana, los lunes tiradas más largas y los miércoles más cambios de ritmo. Yo creo que voy bien», declara este joven, quien siempre se anima a hacer actividades deportivas y va a correr junto a sus compañeros de trabajo por las calles de la capital grancanaria.

La alegría del gofio

Naiara Vega es otra de las participantes que va a ir preparada físicamente a la San Silvestre de este año: «Yo voy al gimnasio y hago deporte», comenta la joven, que además ha mostrado su alegría por incluir el gofio en el paquete.

«En los dos primeros días de entrega del 'box' se retiraron más de 3.800 dorsales, es algo exagerado, la gente se ha dado prisa porque tenemos un número limitado de tallas de las camisetas», comenta Ángel Arnedo, coordinador del punto de entrega de la bolsa del corredor en el Estadio de Gran Canaria.

«Hemos hecho más cajas que el año pasado. La gente en su casa está siendo más rápida a la hora de inscribirse que nosotros produciendo las cajas», concluye el coordinador.

Más sostenible que nunca

La organización de la San Silvestre se compromete con la sostenibilidad. Por ello, han implementado una serie de acciones para el cuidado del medio ambiente como la disponibilidad del transporte gratuito para los participantes de la prueba, que podrán viajar mostrando el dorsal hasta el punto de salida y en la vuelta a casa tras el evento, gracias a la colaboración de Guaguas Municipales y Global.

Por otro lado, el evento donará sus beneficios a cinco ONG: Aldeas Infantiles SOS, Apaelp, CEA(R), Médicos del Mundo y Pequeño Valiente.

La San Silvestre, organizada por Top Time Eventos con la colaboración del Club Trican, está promovida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Municipal de Deportes, el Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes con el programa Gran Canaria Isla Europea del Deporte, el Gobierno de Canarias, la marca Islas Canarias y Canarias Avanza con Europa, y cuenta con la colaboración de CajaSiete, MacroFit, HPS, Physiorelax, Gofio La Piña, Peñascal, y Pascual.