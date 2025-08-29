La Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria supera los 2.000 inscritos El objetivo es batir el récord de los 6.000 corredores y 200 animadores llevando la mejor música y ritmo a la capital | Los atletas más rápidos podrán correr gratis si acreditan marca: menos de 32:00 en hombres y 37:00 en mujeres

-La cuenta atrás ha comenzado para una nueva edición de la emblemática Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria. A menos de dos meses para su celebración, el evento ya ha superado los 2.000 inscritos, con el ambicioso objetivo de rebasar los 6.000 participantes alcanzados en 2024.

Esta gran fiesta del running no solo destaca por su ambiente único, sino también por su firme apuesta por la animación para crear el mejor ambiente posible en la ciudad. La organización reunirá a más de 200 personas, entre grupos, artistas callejeros, batucadas y comparsas, que convertirán las calles en un espectáculo de ritmo, energía y color, animando a los corredores durante todo el recorrido.

Además, el circuito de 10K está homologado oficialmente, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para quienes buscan mejorar marca. Como incentivo adicional, los corredores que acrediten tiempos oficiales inferiores a 32:00 (en categoría masculina) y a 37:00 (en femenina), pueden ponerse en contacto con la organización para disfrutar de la prueba de forma gratuita.

La Binter NightRun es una carrera sostenible, inclusiva y pensada para todos. Con inscripción gratuita para deportistas con discapacidad en las distancias de 5K y 10K, el evento refuerza su compromiso con la inclusión y el respeto medioambiental.

El programa, como ya es tradición, abrirá con la Milla Verde Familiar, una distancia solidaria en la que el 100% de lo recaudado se destina a proyectos de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad social o económica. Este año, cada aportación apoyará el trabajo de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón. Las inscripciones de la prueba siguen disponibles en https://www.binternightrun.es/ para cualquiera de las tres distancias.

Organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el IMD y DG Eventos, la NightRun contará en su XII edición, un año más, con Binter como patrocinador principal, además del patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través sus consejerías de Turismo y Deporte; así como Turismo Islas Canarias.