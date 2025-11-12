La Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria 2025 entrega sus trofeos por categorías

En este acto también se entregaron las donaciones solidarias a la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón y a la Fundación Foresta | La carrera reunió en su duodécima edición a más de 6.000 corredores en un recorrido que visitó lugares emblemáticos de la capital

Imagen de los premiados en la Binter NightRun junto con las autoridades y patrocinadores.

El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria fue el sitio escogido para la entrega de premios por categorías de las distancias de 5 y 10 kilómetros de la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria 2025.

La entrega de reconocimientos estuvo a cargo de Carla Campoamor, concejala de Deportes, Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y Teresa Suárez, responsable de Patrocinios de Binter.

La duodécima edición de la icónica carrera nocturna de Las Palmas de Gran Canaria registró la participación de más de 6.000 corredores, poniendo el colofón a una exitosa Binter NightRun Series 2025, que contó con una masiva participación también en Santa Cruz de Tenerife, Donostia–San Sebastián, Palma y Zaragoza.

La Binter NightRun es una carrera inclusiva, sostenible y solidaria, y bajo ese espíritu, este año la Milla Verde Familiar fue a favor de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón.

Gracias a la solidaridad de los participantes, el donativo fue de 5.000 euros, y se hizo entrega de este cheque a Wendy López-Trejo, cofundadora de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón.

Para la edición 2025 de la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria, la organización cerró un año más un acuerdo con la Fundación Foresta, en el que ofreció a los corredores inscritos la opción de no recibir la tradicional medalla finisher, donándose así el coste de las mismas íntegramente a la fundación.

Este año, gracias a la solidaridad de más de 1.000 corredores, el donativo fue de 2.000 euros. Recibió el cheque simbólico Alicia Rodríguez, directora de la Fundación Foresta.

La marea verde inundó las calles de la capital grancanaria y fue testigo de los logros de atletas como Mohamed Massat, que se colocó en la primera posición de la categoría de 16 a 34 años de los 10K. En esa misma categoría, Johanna Ardel se clasificó en la primera plaza.

En la categoría de 35 a 44 años, los ganadores fueron Chakib Lachgar y Ana Castro. Norberto López y Gara Negrín fueron los primeros clasificados de la categoría de 45 a 54 años. En la de 55 a 64 años, subieron a lo alto del podio Ana María Cascales y Juan Saavedra. Finalmente, Beatriz González y Heinz Luder fueron los vencedores en la categoría de 65 a 99 años de los 10K.

Organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el IMD y DG Eventos, la NightRun contó en su XII edición, un año más, con Binter como patrocinador principal, además del patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través sus consejerías de Turismo y Deporte; así como Turismo Islas Canarias.