La Binter NightRun se ha consolidado como una prueba marcada en verde en el calendario de la ciudad

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, ha destacado el crecimiento y consolidación de la Binter NightRun, que volverá a celebrarse el próximo 1 de noviembre, llenando de color verde las principales calles de la ciudad.

«Estamos ante una carrera que se ha ido consolidando, con cada vez más corredores y, sobre todo, corredoras. Me gusta subrayar que las mujeres se adentran cada vez más en el mundo del running», señaló Campoamor.

Asimismo, reafirmó el compromiso del actual grupo de gobierno municipal con el fomento del deporte «apostando firmemente por la actividad física, no solo con instalaciones, sino también con eventos de referencia como la Binter NightRun, que se ha consolidado en la ciudad y está marcada en verde en nuestro calendario deportivo».

Con salida y meta en la Plaza de Canarias, la Binter NightRun ofrece un recorrido que atraviesa enclaves emblemáticos como Las Canteras, la zona Puerto y Mesa y López, con el paso singular por la gran puerta de madera del Arsenal.

La prueba mantiene su carácter sostenible e inclusivo, con inscripción gratuita en las distancias de 5K y 10K para deportistas con discapacidad. Además, el circuito de 10K está homologado oficialmente, lo que lo convierte en una gran oportunidad para quienes buscan mejorar marca personal.

«Creo que el récord de participación se va a romper. El running es un deporte sin edad, que no necesita de grandes infraestructuras, y en una ciudad como la nuestra, llana y abierta, es fácil y gratificante practicarlo», afir mó Campoamor.

Las inscripciones continúan abiertas a través de la web oficial del evento: https://www.binternightrun.es/grancanaria/