El Balonmano Gáldar buscará sumar sus primeros puntos ante el BM Culleredo en A Coruña

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:00

El conjunto galdense viaja este sábado a tierras gallegas para afrontar la tercera jornada de la Primera Nacional. Los de Aday Sánchez se medirán a un BM Culleredo en estado de gracia tras su pleno de victorias en el arranque liguero.

El Balonmano Gáldar Gran Canaria afronta este sábado, 27 de septiembre, la tercera jornada del Grupo A de Primera Nacional con un exigente desplazamiento a tierras gallegas. El conjunto dirigido por Aday Sánchez visitará al BM Culleredo en el Pabellón Municipal de Tarrío, en un encuentro que dará comienzo a las 19:30 horas (18:30 hora canaria).

El cuadro gallego llega a la cita en un gran estado de forma tras haber sumado los cuatro puntos posibles en las dos primeras jornadas. Con victorias en su estreno liguero en casa frente al Ribeiro y a domicilio en Tenerife ante el Tacoronte, los del norte de España se han consolidado como uno de los equipos más en forma de este inicio de competición. Entre sus hombres más destacados se encuentran Iago Vidal y Carlos Costa, dos referentes ofensivos llamados a marcar diferencias en el juego del conjunto coruñés.

Por su parte, el Balonmano Gáldar Gran Canaria buscará revertir la dinámica tras un arranque de temporada complicado, en el que aún no ha podido puntuar. Dos derrotas ante rivales de gran entidad han marcado el inicio del curso para los galdenses, que, sin embargo, viajarán a Galicia con la firme intención de sumar sus dos primeros puntos en la liga. La intensidad defensiva, la concentración en los momentos clave y la solidez en el juego colectivo serán fundamentales para hacer frente a un rival que atraviesa un gran momento de confianza.

Los jugadores convocados por Aday Sánchez para este encuentro son: Hugo Gómez, Magnol Suárez, Carlos Mederos, Alejandro Castellano, Jesús Mendoza, Marvyn Santiago, Saulo López, Fran Trujillo, Guillermo Arencibia, Derek Pulido, Gonzalo Asensio y Nicolás Tavella.

El choque en Tarrío se presenta como una nueva oportunidad para que el Balonmano Gáldar Gran Canaria dé un paso adelante en la competición y logre un triunfo que refuerce el trabajo realizado en estas primeras semanas de temporada.

