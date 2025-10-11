El SPAR Gran Canaria cae ante el CB Isla Bonita en la LF2 (53-60)

Las amarillas dominaron el ritmo del partido aunque no fué suficiente para impedir una derrota en casa después de un gran inicio de temporada en la jornada anterior

Imagen del duelo entre el primer filial del Islas Canarias frente al Isla Bonita.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 11 de octubre 2025, 23:17 Comenta Compartir

El SPAR Gran Canaria sufrió una ajustada derrota este sábado en el Pabellón de La Paterna (53-60) frente al CB Isla Bonita, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase regular, de la Liga Femenina 2.

Las jugadoras dirigidas por Cristóbal Navarro mostraron intensidad y una defensa sólida pero con poco acierto anotador. El partido se vió con una destacada actuación de la canterana Aisha Mbengue Sanchez, autora de 14 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias.

El conjunto amarillo arrancó con un parcial de 13 -15, mostrando buena conexión entre el juego interior y exterior. La defensa presionante desactivó el ataque rival durante gran parte del primer cuarto.

En el tramo final, el juego interior de la rival Tania González (17 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias) y el juego del equipo palmero desde el perímetro fue clave para mantener la ventaja de este. El equipo palmero mostró madurez en la gestión del juego y cerró el encuentro con una victoria ante un rival que nunca bajó los brazos.

Por ambos equipos destacaron con 19 puntos Aisha Mbengue Sanchez (14 puntos., 12 rebotes, 2 asistencias), en el CB Islas Canarias, y Tania González Soto (17 ptos., 5 rebotes y 2 asistencias) por parte del CB Isla Bonita.