Ricky Rubio y la huella de Pau Gasol en su vuelta al Barça tras el adiós a la NBA

«Nankurunaisa». La palabra japonesa escrita en las redes sociales por Ricky Rubio tras anunciar que quería volver a pisar el parquet tras siete meses de parón, para cuidar la salud mental y recuperar su bienestar, es toda una declaración de intenciones que refleja el actual estado de ánimo del base catalán, que se alejó de la competición de élite el pasado verano y dio por cerrada su etapa en la NBA a principios de año tras 12 cursos. «Nunca olvides quién eres y vive por hoy y por el mañana. Que jamás se te olvide sonreír y, por terrible que haya sido tu día, recuerda que el próximo sol te recibirá con una gran sonrisa. Tú haz lo mismo», expresa la definición de este concepto milenario.

Su regreso a una cancha de baloncesto se produjo en un entrenamiento de la mano del Barcelona, equipo del que fue jugador entre 2009 y 2011 y con quien conquistó seis títulos, entre ellos la Euroliga de París 2010, la segunda y última de la entidad. El de El Masnou, que no disputa un partido desde que en abril jugara con Cleveland Cavaliers ante los New York Knicks, volvió a pisar el parqué y a tirar a canasta. «Llevo unas semanas dándole vueltas y, tras otras tantas trabajando mente y cuerpo, me veo con ganas y fuerzas de ver cómo reacciono con un balón en mis manos», dijo un día antes de entrar al Palau y vestirse de corto.

Tras meses de terapia, reflexión y vida en familia, el jugador dio un paso más en su recuperación enfundándose la camiseta azulgrana. Una elástica que de momento solo usará para entrenar tras pedir al club poder ejercitarse «sin ningún compromiso y sin interrumpir sus planes de temporada». Sus sensaciones marcarán los siguientes pasos a dar, pero lo cierto es que a nadie se le escapa la opción de su posible incorporación a la plantilla que dirige desde el banquillo Roger Grimau, que fue su compañero y capitán en su etapa blaugrana, y que se encuentra en plena renovación, tercero en la Liga Endesa y segundo en la Euroliga tras el Real Madrid. La fecha clave está en el próximo 7 de febrero, día en el que se cierra el mercado de fichajes de la competición europea. ¿Le dará de alta el Barcelona si se recupera?.

Algo parecido ocurrió con Pau Gasol en 2021, al que se le dio de alta a tiempo para participar en la máxima competición continental 20 años después de que el pívot se marchara a la NBA, cuando éste optó por ir a Barcelona a terminar un complicado proceso de recuperación física. Otra similitud entre ambos fue que su regreso se produjo en año olímpico. El de Sant Boi acabó participando en los Juegos de Tokyo, donde España se quedó fuera de la lucha por las medallas tras ser apeado en cuartos por Estados Unidos.

En caso de que el base opte por volver a competir, Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, de seguro bendeciría su regreso para estar en París el próximo verano. «Al margen del aspecto técnico que ni hemos considerado en absoluto, sé lo que hay detras, un bienestar recuperado y una sensación de alegría y de estar en paz consigo mismo y con lo que le rodea. Es una persona a la que le tengo un gran cariño. Luego ya veremos las implicaciones deportivas. Cuando termine la rehabilitación ya veremos como recuperarlo con la máxima naturalidad», dijo el técnico italiano en una entrevista en 'El Larguero'.