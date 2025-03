«Queremos competir, disfrutar y dejar a Canarias en lo más alto posible»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de marzo 2025, 22:13 Comenta Compartir

La Copa de la Reina 2025 arrancará este jueves -y se prolongará hasta el domingo- en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con la participación del SPAR Girona, Lointek Gernika, Valencia Basket, Hozono Global Jairis, Perfumerías Avenida, Movistar Estudiantes, Casademont Zaragoza y CBIC SPAR Gran Canaria.

–Ya está aquí una nueva edición de la Copa de la Reina. El Club Baloncesto Islas Canarias SPAR Gran Canaria vuelve a la competición copera 11 años después. No será por ilusión y ambición...

–La verdad es que sí. El hecho de estar en un ambiente como en el de la Copa de la Reina, no es fácil llegar. Estamos con muchísimas ganas de que ya sea el viernes para empezar a jugar.

–La mala fortuna es que es el rival será el anfitrión Casademont Zaragoza -el encuentro tendrá lugar este viernes, a partir de las 19:00 horas, en el pabellón Príncipe Felipe-...

–Bueno, es un partido y todo puede pasar. El Príncipe va a estar lleno y vamos a tener a toda la gente en contra, eso seguro, pero va a ser un lindo ambiente para poder vivirlo y tenemos estos días para preparar ese partido de la mejor manera.

–El equipo maño se impuso con claridad en los dos compromisos de la fase regular de la Liga Femenina Endesa (47-87 en el pabellón de La Paterna y 66-50 en tierras peninsulares)...

–La verdad es que sí. El primer partido en casa fue el más difícil de todos y el segundo que tuvimos hace poquito, que fue el fin de semana pasado, empezamos muy bien, hicimos un primer tiempo muy bueno contra un rival muy fuerte como es el Zaragoza y ya en el segundo tiempo se nos hizo cuesta abajo. Fue un segundo tiempo más largo y terminamos perdiendo por una diferencia de 16 puntos. Pero vamos a preparar ese partido de la mejor manera y al ser a un partido todo puede pasar.

–¿Cuáles considera que pueden estar las claves de este pulso por acceder a las semifinales del torneo del KO?

–Ellas tienen 12 jugadoras que pueden meter puntos. Nosotras tenemos que ser más sólidas en la parte defensiva, ponernos más fuerte ahí y no dejarlas correr, llevarlas al cinco por cinco que en realidad ellas se sienten también cómodas, jugando un baloncesto más estacionado y de mitad de cancha para adelante. Pero bueno, considero que el foco principal de todo esto va a ser que nuestra defensa sea fuerte durante los 40 minutos.

–La Copa de la Reina es la fiesta de las aficiones. Usted la jugó con el Movistar Estudiantes en la temporada 2021-2022. ¿Cómo se manejan esas sensaciones en una competición con tanto impacto? ¿Le preguntan las que no la han disputado todavía?

–La verdad es que no hemos hablado mucho de la Copa de la Reina. El club está enfocado al cien por cien en lo que es el campeonato y la permanencia. Esto es un premio que logramos con todo ese esfuerzo de la primera parte para llegar a una Copa de la Reina, con un ambiente muy lindo y en el que estará todo el baloncesto reunido estos días. Lo que tenemos en mente es disfrutarlo al máximo compitiendo, no yendo de paseo. Queremos competir, disfrutar y dejar a Canarias en lo más alto posible.

–El equipo de César Aneas empezó muy fuerte en la competición doméstica, luego tuvo una dinámica negativa con la salida y la vuelta del entrenador catalán y ahora la permanencia está prácticamente sellada... ¿Miran más para abajo o para arriba en la clasificación?

–Seguimos mirando partido tras partido. Si me dices después de la primera parte de la competición que estábamos en ascendencia, te diría que aspiramos a los playoffs. Todos los equipos no solo piensan en la permanencia si no a aspirar a lo más alto posible. Creo que necesitamos un partido más para estar un poco más relajadas en cuanto a lo que es la permanencia. A partir de ahí, podremos pensar en los playoffs. Todos los equipos quieren llegar y seguir compitiendo hasta que termine esta temporada. Ahora, nuestro principal foco va a ser la Copa y ya luego pensaremos en el Celta, que va a ser un rival muy duro fuera de casa.

–Agostina Burani y usted son dos fijas en la selección argentina. También está Nicolás Brussino en el Dreamland Gran Canaria. Tres referentes para el baloncesto de su país. ¿Qué destaca de su adaptación a la isla?

–La verdad es que la adaptación fue muy fácil. El club y las chicas nos la hicieron así y estoy disfrutando de poder estar acá. Yo no salgo mucho, pero el otro día Agostina Burani salió, se encontró con Nico y pidieron charlar un poco. Es algo muy lindo.