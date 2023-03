Pau Gasol, nuevo miembro del Salón de la Fama

Ya era leyenda del baloncesto español y de Los Angeles Lakers, pero Pau Gasol (Barcelona, 1980) continúa agrandando su historia tras ser elegido nuevo miembro del Salón de la Fama. El mayor de los Gasol, que se hizo 'inmortal' el pasado 8 de marzo tras la retirada del número '16' por parte de los Lakers, equipo con el que consiguió dos anillos de campeón de la NBA, será el tercer español en ingresar en el 'Hall of Fame', tras Antonio Díaz-Miguel y Pedro Ferrándiz.

La cadena ESPN adelantó este miércoles que junto al ex ala-pívot español, de 42 años, también ingresarán en el Salón de la Fama del baloncesto el próximo 12 de agosto en Springfield (Massacchussets) otros mitos como Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Gregg Popovich y Becky Hammon. El anuncio oficial de la selección de los nuevos miembros será el 1 de abril, durante la Final Four de la NCAA (liga universitaria de baloncesto de Estados Unidos) que se disputará en Houston.

La llegada de Pau Gasol al 'Hall of Fame' supone otro reconocimiento a la carrera de quien marcara un antes y un después en el baloncesto español. El exjugador de Sant Boi se retiró en octubre de 2021 con un palmarés en el que destacan los dos anillos de la NBA ganados con los Lakers y un total de once medallas internacionales con la selección española, tres de ellas olímpicas. El español militó en la NBA en equipos como Grizzlies, Lakers, Bulls, Spurs y Bucks, en los que llegó a disputar 1.226 partidos de temporada regular en la competición (1.150 de ellos como titular) con unas estadísticas de 17 puntos, 9,2 rebotes, 3,2 asistencias y 1,6 tapones de media por encuentro. Ha sido seis veces 'all star' de la NBA.

Galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2015, Paul Gasol es el primer jugador no americano que tiene retirada la camiseta por parte de los Lakers y el séptimo europeo en una franquicia de la NBA, detrás de estrellas como el serbio Drazen Petrovic, el primero de todos (3, Nets), Vlade Divac (21), y Peja Stojakovic (16) - ambos con ese honor en Sacramento-, el lituano Zydrunas Ilgauskas (11) en los Cavs, el francés Tony Parker (9), que vio su camiseta colgar del pabellón de los Spurs y el alemán Dirk Nowitzki (41, Dallas). No hay más.

El español es también uno de los cuatro únicos jugadores de la historia de la competición norteamericana con al menos 20.000 puntos, 11.000 rebotes, 3.500 asistencias y 1.900 tapones sumados durante la temporada regular de la NBA, junto a Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan y Kevin Garnett. Palabras mayores.