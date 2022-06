Pablo Laso «evoluciona favorablemente» y abandona la UCI

Pablo Laso «evoluciona favorablemente» y este lunes abandonó la UCI y fue trasladado a planta en el Hospital Sanitas La Moraleja de Madrid, donde fue ingresado la madrugada del domingo tras sufrir un infarto de miocardio. Tras serle practicado un cateterismo y recibir el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos, el entrenador del Real Madrid será sometido a pruebas para conocer las causas y el alcance de su dolencia.

El técnico vitoriano no volverá a dirigir al equipo blanco esta temporada, aunque, en principio, su carrera en los banquillos no corre peligro. Su ayudante, Chus Mateo, será quien dirija al Real Madrid este martes en el Buesa Arena, durante el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa, donde el vigente subcampeón de Europa podría sellar contra el Baskonia su pase a la final después de haber ganado los dos primeros encuentros de la eliminatoria en el WiZink Center. Chus Mateo ya se hizo cargo del equipo cuando Laso dio positivo por coronavirus a mediados de diciembre y no pudo dirigir cuatro partidos, tres de la Euroliga y uno de la Liga ACB, saldados todos ellos con victoria.

Pablo Laso, de 54 años, deberá estar un largo tiempo de baja, pero podría regresar para el próximo curso, a expensas de su evolución y de la rehabilitación cardíaca a la que será sometido cuando abandone el hospital. De momento, «continuará con el control de su evolución por parte del servicio de cardiología» del hospital al que acudió la madrugada del domingo por su propio pie tras sentirse indispuesto en su domicilio, horas después del segundo partido entre el Real Madrid y el Baskonia.

Al haber sufrido un infarto leve, podría volver a su trabajo como entrenador el próximo año, con el precedente de su amigo Velimir Perasovic, que tras sufrir una angina de pecho en febrero de 2007 cuando dirigía al Baskonia regresó a los banquillos siete meses después para dirigir al Estudiantes.