LeBron James, más cerca de cumplir su último sueño en la NBA

LeBron James está un poco más cerca de ver satisfecho su último sueño en la NBA. Bronny, el hijo mayor del astro de Los Angeles Lakers, se ha declarado elegible para el 'draft' de este verano, lo que aproxima la posibilidad de que juegue un día con su padre a nivel profesional, tal y como desea desde hace tiempo el Rey.

Estudiante de primer año de la Universidad del Sur de California (USC), Bronny James, de 19 años, lleva toda su vida acaparando focos al ser el hijo de uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Una condición que supone un privilegio a la vez que una tremenda presión. Las comparaciones son tan inevitables como odiosas y Bronny está condenado a perder cualquier semejanza que se establezca entre su juego y el de su ilustre progenitor, un elegido que superó las elevadísimas expectativas con las que tuvo que convivir desde que militaba en el instituto para acabar convirtiéndose en uno de los tótems de la mejor competición de baloncesto del planeta y en el jugador con más puntos anotados en la historia de la NBA, entre un sinfín de récords más.

A sus 39 años, LeBron ha alcanzado casi todas sus metas. Pero el '23' de los Lakers todavía mantiene la pasión por el baloncesto y aún no piensa en la retirada. Esto último se debe, en buena medida, a que tiene la ilusión de jugar un día con Bronny a nivel profesional. «Mi último año lo jugaré con mi hijo. Donde sea que esté Bronny, allí estaré yo. Haría lo que fuera necesario para jugar con mi hijo durante un año. No se trata de dinero», aseveró durante el All Star Game celebrado en 2022 en Cleveland (Ohio). Y, pese a que ese anhelo pareció alejarse después de que Bronny sufriese un paro cardíaco en julio de 2023 mientras entrenaba en la Universidad del Sur de California, la hoja de ruta se mantiene intacta y la meta parece estar al alcance.

Promedios universitarios

Superado aquel susto, Bronny ha podido disputar 25 partidos durante su primer curso en el baloncesto universitario. Sus promedios -4,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,1 asistencias por partido, con un acierto del 36,6% en los tiros de campo-, no resultan deslumbrantes, pero el peso de apellido paterno es un factor a tener en cuenta y su futura incorporación a la liga tendría un considerable impacto mediático.

Bronny causó baja en los ocho primeros partidos de la temporada por el señalado ataque cardiaco que sufrió durante los entrenamientos de verano con los Trojans y que le obligó a permanecer tres días hospitalizado. Los médicos del Centro Médico Cedars-Sinai, de la Clínica Mayo y del Centro Médico Atlantic Healt/Morristown detectaron un defecto congénito en su corazón. Pero ese problema de salud no ha sido un impedimento para que el chico mantuviese su compromiso con el baloncesto.

Ahora Bronny, de 1,93 metros de altura y que se desempeña en los puestos de base y escolta, da un paso más al declararse elegible para el 'draft' de la NBA y monitorizar así sus opciones de ingresar en la mejor liga del planeta. Por su acaso, se guarda otra carta al mantener su elegibilidad universitaria y también entrará en el portal de transferencias de la NCAA, según reveló este viernes el periodista Shams Charania. Conservará así todas sus opciones intactas, mientras LeBron estira sus días en activo con la esperanza de compartir con él la cancha. En caso de que finalmente no vea posibilidades de abrirse paso ya en la NBA, Bronny cambiará previsiblemente de universidad con el objetivo de seguir progresando en su juego y mejorar las perspectivas en un futuro 'draft'.

El de este año, mientras tanto, podría tener presencia española. Las últimas predicciones de la ESPN sitúan a Juan Núñez, base internacional del Ratiopharm Ulm y ex del Real Madrid, en el puesto 24 del 'draft' que se celebrará en el Barclays Center de Nueva York los días 26 y 27 de junio, con el murciano Izan Almansa, del NBA G League Ignite, en la posición 36.